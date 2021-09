Bridgerton 2: Conosciamo la famiglia Sharma nelle prime foto della seconda stagione

News Serie TV

La serie prodotta da Shonda Rhimes tornerà con i nuovi episodi su Netflix nel 2022.

Le sorelle Kate ed Edwina Sharma e la loro madre Mary Sharma daranno sicuramente del filo da torcere al visconte Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) e alla sua famiglia nella seconda stagione di Bridgerton, attesa su Netflix nel 2022. Dopo aver diffuso una prima pepata clip di Bridgerton 2, il servizio di video in streaming mostra oggi le prime immagini della seconda stagione nelle quali vediamo proprio le tre new entry Simone Ashley, Charithra Chandran e Shelley Conn, oltre ad alcuni dei volti già noti della serie.

Bridgerton 2: La trama della seconda stagione

Come sappiamo, la seconda stagione di Bridgerton - seguendo Il visconte che mi amava, il secondo romanzo della saga di romanzi di Julia Quinn - si concentrerà sulla ricerca dell'amore da parte del fratello maggiore della famiglia Bridgerton, Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey). In un primo momento le sue attenzioni ricadranno su Edwina Sharma (Charithra Chandran), la sorella minore, ma poi scatterà la scintilla con Kate Sharma (Simone Ashley di Sex Education), una giovane nobildonna di origini indiane testarda e furba. Nella foto qui in basso vediamo Anthony e Kate mentre conversano in giardino, mentre nella seconda ci sono Ruth Gemmell nei panni di Lady Violet Bridgeton, Claudia Jessie in quelli di Eloise, Jonathan Bailey come Anthony e Luke Thompson nuovamente nel ruolo di Benedict.

Le donne della famiglia Sharma

Nel diffondere queste prime foto, Netflix ha pubblicato anche la descrizione ufficiale di questi tre nuovi personaggi, le donne della famiglia Sharma. Kate Sharma (a sinistra nella foto in basso) è testarda e furba. Il suo spirito acuto e la sua natura indipendente la rendono unica nel mercato matrimoniale del 1814, all’interno del quale spera di trovare il vero amore per sua sorella minore, Edwina. Seguendo l’esempio di sua sorella maggiore, Edwina (a destra nella foto in basso) è diventata la perfetta debuttante, di natura gentile e molto affascinante. È giovane e ingenua, ma sa comunque quello che vuole: un vero matrimonio d'amore. Mary Sharma (al centro nella foto in basso accanto a Lady Danbury interpretata ancora da Adjoa Andoh) era la figlia di un conte, ma ha rinunciato al suo titolo per scappare con il suo vero amore: un mercante. Lo scandalo che ne è seguito ha reso Mary un'estranea al suo ritorno nella società londinese per il debutto delle sue figlie.

Mentre aspettiamo con impazienza i nuovi episodi, vi ricordiamo che la serie è stata già rinnovata dalla piattaforma per una terza e quarta stagione. È in sviluppo, inoltre, uno spin-off prequel incentrato sulle origini della Regina Charlotte (personaggio interpretato da Golda Rosheuvel nella prima stagione di Bridgerton), scritto personalmente da Shonda Rhimes.