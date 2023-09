Zendaya e I suoi migliori film disponibili in streaming

News Cinema

Compie 27 anni l'attrice che è già un'icona di stile e che vedremo prossimamente in Challengers di Luca Guadagnino. Ecco i film in streaming che ne hanno decretato il successo.

Compie oggi 27 anni Zendaya Maree Stoermer Coleman, meglio conosciuta come semplicemente Zendaya. Se da anni può essere considerata un’icona di stile e un punto di riferimento per il pubblico giovanile, adesso a tutti gli effetti è diventata anche attrice a tutto tondo, come dimostrano i cinque film in streaming con cui intendiamo renderle il nostro ammirato omaggio. Aspettando il prossimo Challengers di Luca Guadagnino, che doveva aprire il Festival del Cinema di Venezia ma è stato rimandato a causa dello sciopero SAG-AFRA, ecco il meglio di quanto Zendaya ha prodotto fino a oggi a livello di successi di pubblico e critica. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Zendaya

The Greatest Showman

Spider-Man: Homecoming

Malcolm & Marie

Spider-Man: No Way Home

Dune

The Greatest Showman (2017)

The Greatest Showman: Il nuovo trailer italiano del film - HD

L’esordio al cinema avviene in uno dei musical più di successo (e sottovalutati) di questi anni, pieno di grandi numeri musicali e con attori in stato di grazia come l’ipnotico protagonista Hugh Jackman e la plurinominata agli Oscar Michelle Williams. Per non parlare di una Rebecca Ferguson in un ruolo secondario ma che buca lo schermo. The Greatest Showman conquista con note e numeri musicali di grande impatto, e Zendaya dimostra immediatamente una presenza scenica fuori dal comune. Promossa a pieni voti. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Disney +.

Spider-Man: Homecoming (2017)

Spider-Man: Homecoming: Il nuovo trailer italiano - HD

Il primo capitolo delle nuove avventure di Tom Holland nel ruolo dell’Uomo Ragno portano una ventata d’aria fresca al personaggio e alla sua backstory. Spider-Man: Homecoming funziona a dovere anche perché l’Avvoltoio di Michael Keaton è un villain credibile e con una sua statura drammatica. E poi l’arrivo di Iron-Man alias Robert Downey Jr. male mai non fa. Spider-Man: Homecoming diverte, ricomincia la saga secondo gli standard che il pubblico giovane richiede, intrattiene con senso del cinema. E quanto basta oggi…Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, NOW, Disney +.

Malcolm & Marie (2021)

Malcolm & Marie: Il Trailer Italiano del Film - HD

Il gioco (al massacro) a due Zendaya intrattiene con John David Washington in questo film ambizioso sul rapporto di coppia dimostra quanto l’attrice sia già assolutamente capace di sostenere ruoli impegnativi e stratificati. In questo caso Zendaya riempie il suo personaggio con carisma e notevole presenza scenica. Malcolm & Marie di dimostra un “film da camera” efficace e sentito, una buona variazione sul tema con un notevole bianco e nero. Consigliato. Disponibile su Netflix.

Spider-Man: No Way Home (2021)

Spider-Man: No Way Home: Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Il terzo capitolo che sfrutta in maniera sfrontata l’idea del multiverso diventa un successo economico spaventoso, post-pandemia, che riporta il pubblico in sala. Spider-Man: No Way Home si avvale poi di un cast nutritissimo, che vede primeggiare Willem Dafoe, Benedict Cumberbatch, Jamie Foxx tra gli altri. Lo spettacolo è magniloquente, il finale pirotecnico, esattamente quello che serve oggi per portare le masse in sala. Indubbiamente funziona. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, NOW.

Dune (2021)

Dune: Il Main Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Il colossal di fantascienza diretto da Denis Villeneuve riporta sul grande schermo la prima parte del capolavoro letterario di Frank Herbert con un’adesione poderosa ai temi e all’atmosfera del libro. Dune è uno spettacolo con una coerenza interna splendente, confezionato e scritto secondo un’idea di cinema molto personale. Grande affresco che fa bene al genere e al suo discorso “adulto” su chi siamo e dove stiamo andando. Film importante, se non fondamentale, per la Hollywood contemporanea. Complimenti alla Warner e alla Legendary per aver rischiato di realizzarlo. Aspettiamo con ansia il secondo capitolo. Timothée Chalamet, Javier Bardem, Oscar Isaac, Jason Momoa, Rebecca Ferguson tra i notevoli protagonisti. Disponibile su Google Play, Apple itunes, Amazon Prime Video.