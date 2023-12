Zelda, il film dal vero s'ispirerà a Hayao Miyazaki, parola del regista

News Cinema

Wes Ball, regista designato per il film dal vero tratto da Zelda per conto di Nintendo e Sony Pictures, ha discusso del taglio che hanno intenzione di dare all'epico film d'avventura, tratto da una delle più popolari serie nella storia dei videogiochi.

L'annuncio di un film dal vero tratto da Zelda ha attivato la massima attenzione di più di una generazione: la saga di action-gdr targata Nintendo ha quasi quarant'anni ed è da poco tornata sulla console Switch, con The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. È letteralmente un mito, e da quanto ha dichiarato a Entertainment Weekly il regista designato Wes Ball, all'opera con Nintendo e Sony Pictures per dargli vita sul grande schermo, la trasposizione mira piuttosto in alto.





Il film di Zelda, Wes Ball: "Vorrei tanto vedere un Miyazaki dal vero"

Wes Ball, noto per la regia della saga di Maze Runner, sta ultimando la post-produzione sul suo Regno del Pianeta delle Scimmie, al cinema dal 23 maggio 2024. Conta di avviare la preproduzione sulle avventure di Link quanto prima: "Stiamo lavorando su un copione, [...] credo che l'intenzione della Nintendo sia presentare alla gente questo mondo che esiste ormai da circa quarant'anni." Per la precisione dal 1986, quando su NES fu pubblicato il primo capitolo, "The Legend of Zelda". Ball ha già le idee piuttosto chiare sullo stile che cerca per il lungometraggio:

È un favoloso film fantasy d'avventura che non assomiglia al Signore degli Anelli, è una cosa a sé stante. Ho sempre detto che mi sarebbe piaciuto tanto vedere un Hayao Miyazaki in live-action, con quella meraviglia e quella stravaganza che mette nelle cose, mi piacerebbe vedere una cosa del genere. [...] Sarà bellissimo. La mia intera vita mi ha condotto a questo momento. Sono cresciuto con Zelda e penso che sia il marchio più importante a non essere stato ancora toccato. Siamo alacremente al lavoro per realizzare qualcosa. Non lo stiamo cercando di fare solo perché ci hanno concesso di farlo. Vogliamo fare qualcosa di molto speciale.