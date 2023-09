Barbie batte Super Mario Bros. come maggiore incasso mondiale del 2023

News Cinema

Cifre ufficiali alla mano, Barbie è nero su bianco il più grande incasso mondiale del 2023, avendo appena scalzato Super Mario Bros. - Il film. Diamo uno sguardo ai numeri, scontati e meno scontati.

Era ufficioso e scontato, ma ora abbiamo i numeri, nero su bianco: con 1.360.000.000 dollari d'incasso al boxoffice mondiale, Barbie ha battuto il 1.359.515.023 di Super Mario Bros. - Il film, diventando quindi il più alto incasso del 2023 fino a questo momento. Ma come sta andando il film con Margot Robbie negli USA? E in Italia? Quali sono i mercati in cui sta funzionando meglio?



Barbie, ulteriori numeri per un record al boxoffice