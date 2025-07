X-Men, il regista Jake Schreier sul nuovo film: "Complessità e conflitti interiori, una grande opportunità"

News Cinema

The Playlist ha intervistato il regista Jake Schreier, al quale dopo Thunderbolts* spetterà tenere a battesimo gli X-Men nel Marvel Cinematic Universe. Per ora non può dire molto, ma sa bene cosa l'affascina del mondo dei mutanti.

Mentre Thunderbolts* è già disponibile in digitale e dal 30 luglio anche in Blu-ray, 4K e dvd, il regista Jake Schreier ha già altro a cui pensare: i Marvel Studios infatti, come sappiamo da pochi giorni, gli hanno affidato il primo film degli X-Men tornati alla casa madre, chiusa l'epoca della fu-20th Century Fox. Naturalmente del progetto si sa finora molto poco, se non quanto accennato dal boss Kevin Feige, che ha parlato di uno sguardo al franchise "più giovane e più emotivo". Thunderbolts* ha affrontato anche il tema della depressione, ma cosa avranno in mente Schreier e i Marvel Studios? Leggi anche Elle Fanning potrebbe debuttare presto nel MCU: l'attrice sarebbe in lizza per un ruolo nel reboot sugli X-Men

Dopo Thunderbolts*, Jake Schreier è pronto ad affrontare gli X-Men

Strano caso quello di Thunderbolts*: esperimento dark interessante nell'ambito del Marvel Cinematic Universe, apprezzato da chi gli ha dato una chance, ma forse inevitabilmente debole sul fronte degli incassi mondiali (382.305.000 dollari nel mondo, fonte Boxofficemojo). Possiamo però essere sicuri del fatto che Kevin Feige, il boss dei Marvel Studios, non imputa al suo regista Jake Schreier le ragioni delle difficoltà al botteghino, anzi: adesso in via ufficiale, è l'autore designato del prossimo film degli X-Men, che dopo qualche "prova generale" entreranno finalmente nel Marvel Cinematic Universe. Certo, c'è stato il Wolverine di Hugh Jackman in Deadpool & Wolverine, c'è stata la curiosa scena negli end credits di The Marvels, ma sono casi a sé stanti. Il momento fatidico reale sta arrivando, e Schreier si sta preparando. Cosa può dirci?

Allora, senza entrare nel dettaglio, anzi parlandone il meno possibile, posso dirvi che si tratta di un materiale genuinamente interessante e complesso. [...] L'idea di fondo degli X-Men implica una complessità. È un'opportunità incredibile per avere personaggi super interessanti e molti conflitti interiori. Questi personaggi combattono con la propria identità e il loro posto nel mondo, è un materiale già di per sé interessante e complesso. Se sarà diverso dagli altri film degli X-Men? Posso in un certo modo confermare, ma già vedo su di me il puntino rosso di un cecchino... Ma poter esplorare tutte queste idee che riguardano un materiale così ricco, la portata stessa del materiale d'origine, è un'occasione molto rara e fortunata. È molto eccitante.