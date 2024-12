Wonka delizia il pubblico di Sky Cinema Uno e NOW per Natale

News Cinema

Dopo il successo al cinema, Wonka ha intenzione di accompagnare anche le vacanze di Natale del pubblico di Sky Cinema: in esclusiva TV questa sera su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW c'è il cioccolatiere più famoso al mondo.

Il giorno di Natale Sky Cinema propone un ospite squisito per il suo pubblico appassionato di cinema. Wonka è in arrivo in esclusiva in prima TV quest’oggi, 25 dicembre 2024, su Sky Cinema Uno e in streaming in contemporanea su NOW a partire dalle 21:15 per offrire una storia dolce, avventurosa, ricca di emozioni e con un pizzico di magia che durante le festività natalizie di certo non guasta. Interpretato da Timothée Chalamet, Willy Wonka torna ancora una volta sullo schermo raccontando le origini di un personaggio già noto al mondo dell’intrattenimento e al panorama letterario.



Wonka: Il Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano del Film con Timothée Chalamet e Hugh Grant - HD



Wonka, il cioccolato più famoso al mondo delizia anche Sky Cinema per Natale: trama e cast del film

Quella della Fabbrica di cioccolato è una storia raccontata di generazione in generazione e questa volta il testimone è finito nelle mani di Paul King, regista noto per Paddington che ha deciso di cimentarsi in una origin story dedicata ad un cioccolatiere famoso. Ma com’è arrivato a quel punto della sua vita? Quale strada ha seguito per diventare un esperto cioccolatiere? In Wonka sono contenute parte delle risposte a queste domande, proprio perché la storia nasce come prequel di Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, esplorando cosa accade ad un giovane Wonka ancora inesperto che sta cercando di affermarsi come cioccolatiere. Ma scoprirà molto presto che il mondo non è così idilliaco come pensava e che dovrà guardarsi bene le spalle dal prossimo, perché il suo sogno è a rischio.

È trascorso esattamente un anno da quando Wonka è approdato al cinema e questa sera invece delizierà il Natale di molti su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW. La storia è quella di un aspirante cioccolatiere, ma anche mago ed inventore, che desidera vendere il suo cioccolato alla Galeries Gourmet, ma il suo desiderio otterrà resistenza da parte di chi quel mestiere lo pratica da anni e non gradisce la concorrenza dell’ultimo arrivato. Oltre a doversi guardare le spalle dagli altri cioccolatieri, Wonka è anche costretto a saldare il debito per la stanza in affitto della signora Scrubbit lavorando in lavanderia dove incontra altri poveri malcapitati sfruttati ed incastrati dalla perfida padrona di casa. Insieme ai suoi nuovi amici, però, Wonka troverà un modo per riuscire nel suo obiettivo: vendere il cioccolato migliore del mondo.