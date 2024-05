Wolfs - Lupi solitari: il trailer del nuovo film con George Clooney e Brad Pitt arriva domani

News Cinema

Intanto, ecco un teaser che ci prepara alle prime, vere immagini video ufficiali del thriller scritto e diretto dal Jon Watts degli Spider-Man con Tom Holland.

Da soli, sono due delle più grandi star che Hollywood abbia prodotto negli ultimi trenta o quarant'anni, assieme a pochissimi altri. Amici nella vita, specializzati in scherzi da farsi a vicenda, sullo schermo assieme hanno fatto impazzire il pubblico in film come la trilogia di Ocean di Steven Soderbergh, o in Burn After Reading dei fratelli Coen. Capirete bene come un nuovo film con protagonisti George Clooney e Brad Pitt sia un vero e proprio evento per l'industria e per gli appassionati di cinema.

Il film in questione si intitola Wolfs - Lupi solitari. Lo ha scritto e diretto Jon Watts (quello che è passato da film come l'horror Clown e il notevole thriller Cop Car alla trilogia di Spider-Man interpretata da Tom Holland) e sarà al cinema dal prossimo 20 settembre. Una data che già fa presagire una prima mondiale al Festival di Venezia 2024.

Il primo trailer di Wolfs - Lupi solitari arriverà domani 29 maggio alle 15, ma nel frattempo questo è il laconico ma fascinoso teaser diffuso online:



Wolfs - Lupi solitari è stato prodotto da Apple Studios (che si si sono accaparrati il film battendo la concorrenza di praticamente tutte le altre major hollywoodiane) in collaborazione con le società di produzione di Clooney e di Pitt, rispettivamente la Smokehouse Pictures e la Plan B Entertainment.

La storia del film, che vede nel cast anche Amy Ryan, Austin Abrams e Poorna Jagannathan, vede le due star interpretare due fixer rivali ma assunti per fare lo stesso lavoro, e costretti dalle circostanze a collaborare.

Pur essendo targato Apple, e quindi con una destinazione in streaming sulla piattaforma della mela, Wolfs uscirà in tutto il mondo anche al cinema distribuito da Columbia: merito di Clooney e Pitt, che hanno proposto una riduzione del loro ingaggio in cambio della garanzia di un'uscita theatrical del film.