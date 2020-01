Witness - il testimone, Harrison Ford e la sua unica nomination all'Oscar

News Cinema

Compie 35 anni l'affascinante film di Peter Weir, unicum nella carriera dell'attore.

Sembra abbastanza incredibile scriverlo, ma Harrison Ford nella sua carriera ha ricevuto una sola nomination all'Oscar come miglior attore protagonista: accadde per un film di 35 anni fa, Witness - Il testimone, diretto da Peter Weir. Non è di certo un'opera più famosa di L'impero colpisce ancora o di un Indiana Jones e l'ultima crociata, ma rimane ad ogni modo non solo una delle sue pellicole migliori, ma anche un lavoro che non sfigura nella filmografia di un artista come Weir, qui al suo debutto in terra americana.

Per chi non ricordasse la storia, Witness racconta del piccolo amish Samuel (Lukas Haas), che nel bagno di una stazione è involontario testimone di un omicidio violentissimo. Traumatizzato e protetto dalla mamma Rachel (Kelly McGillis), viene preso in custodia dal detective John Book (Ford), che però, per proteggerlo al meglio, dovrà trasferirsi sotto copertura nella comunità amish. A questo punto il film prende una strada diversa dal thriller, trasformandosi in un elegantissimo ritratto d'ambiente: lentamente John comincia a innamorarsi di Rachel, in un rapporto affettivo proibito dalle regole amish. Sul finale il film torna un thriller classico, anche se Ford e Weir a quel punto hanno dimostrato ampiamente di puntare a qualcosa di più profondo e toccante.

Nodale il contributo della fotografia di John Seale, anch'essa nominata all'Oscar: il film ricevette in tutto otto nomination, anche se si trasformarono in statuette solo quelle per la migliore sceneggiatura originale e per il miglior montaggio. Nonostante gli Oscar abbiano in seguito del tutto snobbato Ford, l'attore ha ottenuto invece quattro nomination ai Golden Globe, per Witness, Mosquito Coast (il successivo, spiazzante film realizzato con Weir), Il fuggitivo e Sabrina. Harrison ha comunque stretto in mano un Cecil B. DeMille Award alla carriera nel 2002.