War. La guerra desiderata: ecco il trailer ufficiale del nuovo film di Gianni Zanasi

News Cinema

Interpretato da Edoardo Leo, Miriam Leone, ​Giuseppe Battiston, Carlotta Natoli e Stefano Fresi, sarà presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma e uscirà nei cinema il 10 novembre con Vision Distribution. Ecco il trailer di War. La guerra desiderata.

Alla Festa del Cinema di Roma che si aprirà la prossima settimana, il 13 ottobre, verrà presentato in prima mondiale War. La guerra desiderata, che è il nuovo film di uno degli autori italiani più sottovalutati, Gianni Zanasi, quello di titoli come Non pensarci e Troppa grazia, quello di un cinema capace di giocare con misura e eleganza con il surreale, l'obliquo, l'insolito anche quando (e perché) racconta la realtà che ci circonda.

War. La guerra desiderata, che debutterà nelle sale il 10 novembre con Vision Distribution, è interpretato da un cast ricchissimo che comprende Edoardo Leo, Miriam Leone, Giuseppe Battiston, Carlotta Natoli, Stefano Fresi, Antonella Attili, Massimo Popolizio, Bruno Todeschini, Anna Mouglalis, Marco Tè, Paolo Briguglia, Daniele De Angelis, Sergio Pierattini e Teco Celio, e racconta una vicenda assurda per la quale, in seguito a una rissa tra ragazzi degenerata, l'Italia è entrata in guerra con Spagna e Francia, sconvolgendo così le vite di una serie di personaggi: un allevatore di vongole, una psicologa e suo fratello aviatore, un barista e molti altri ancora, che vedono le loro esistenze scivolare nella paranoia bellica.

Qui di seguito vi mostriamo il trailer ufficiale di War. La guerra desiderata, seguito dalla trama ufficiale, il poster e da una dichiarazione del suo autore, Gianni Zanasi.



War - La guerra desiderata: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Tom, laureato in lingue romanze, alleva vongole. Lea, la figlia maggiore del sottosegretario alla Difesa, fa la terapeuta all’Asl. Al primo incontro è subito scontro. Ma non è nulla in confronto a ciò che succede intorno a loro: un tragico incidente diplomatico tra Spagna e Italia sta scatenando l’impensabile, una guerra nel cuore dell’Europa. E, per quanto incredibile, soltanto Tom e Lea sembrano poterla fermare.

Dal regista di Troppa grazia e Non pensarci, una war-comedy che il destino, reso folle dalla storia, ha voluto disperatamente attuale.







War. La guerra desiderata è una coproduzione Italia Francia, Pupkin Production, Vision Distribution, Éloïse Film, in collaborazione con Sky, in collaborazione con Amazon Prime Video.

War – La guerra desiderata racconta l’avvicinarsi di una folle guerra europea. Il film è stato scritto nella primavera del 2019. Nella primavera del 2022, mentre eravamo al montaggio, la Russia ha invaso l’Ucraina. Un mio amico mi ha scritto “Tu sei un veggente”. Io gli ho risposto “No, io non prevedo il futuro, è il futuro che sta andando all’indietro”. La penso davvero così. E mi auguro, nell’orrore di quello che sta succedendo, che il cinema possa ancora una volta rimettere il futuro dove è giusto che stia. Dopo il presente.

Gianni Zanasi