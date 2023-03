Vivi la Bollywood Experience di What's Love - Prenota il tuo invito omaggio

News Cinema

Ti invitiamo a una esperienza multiculturale a Roma per immergerti nel mondo Bollywoodiano e celebrare l'uscita del film What's Love?. Prenota subito il tuo invito omaggio per il mini-festival e l'anteprima esclusiva del film.

Arriverà nei cinema il 16 marzo prossimo What's Love?, per l'occasione vi invitiamo a vivere una esperienza multiculturale a Roma per immergervi nel mondo Bollywoodiano.

Domenica 12 marzo potrete partecipare a un mini-Festival per celebrare l’amore senza confini, la multiculturalità, attraverso una serie di attività: workshops, musica, creatività, allestimenti floreali e food. Gli invitati all'evento dopo il Festival, saranno coinvolti in una parata coloratissima con suoni e costumi che, attraversando il quartiere multiculturale (area pedonale) del Pigneto di Roma, li porterà in Sala al NUOVO CINEMA AQUILA per una premiere esclusiva del nuovo film What's Love? in uscita al cinema il 16 marzo 2023 distribuito da Lucky Red.



What's Love?: la trama ufficiale, il cast e il trailer italiano del film

Due amici d’infanzia alla soglia dei trent’anni devono fare i conti con le tradizioni culturali delle loro famiglie, anche e soprattutto in tema di amore. Zoe (Lily James) è alle prese con le richieste dell’eccentrica madre Cath (Emma Thompson) e con gli appuntamenti online, mentre Kazim (Shazad Latif) è spinto dai genitori verso un matrimonio combinato. Zoe filma lo speranzoso viaggio di Kazim da Londra a Lahore per sposare una sconosciuta e inizia a chiedersi se potrebbe avere qualcosa da imparare da un approccio così diverso alla ricerca dell’amore. Entrambi dovranno trovare la via giusta per ascoltare il proprio cuore.