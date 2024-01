Vite vendute: il teaser italiano ufficiale del nuovo film in arrivo su Netflix

News Cinema

Debutta in streaming il 23 marzo sulla piattaforma il film che, come forse si può intuire dal titolo, è una nuova versione della storia che ha già ispirato due capolavori della storia del cinema. Auguri. Ecco le prime immagini del nuovo Vite vendute

Allora. Una cosa alla volta.

Il prossimo 23 marzo, in streaming su Netflix, diventerà disponibile un thriller che si intitola Vite vendute.

I più attenti tra voi, coloro i quali conoscono la storia del cinema perlomeno nelle sue espressioni maggiori, non faranno fatica a ricordare che Vite vendute è il titolo di un film del 1953 diretto dal grande regista francese Henri-Georges Clouzot (quello dei Diabolici, per capirci), tratto a sua volta da un romanzo di Georges Arnaud.

Il film di Clouzot, che ottenne premi sia a Cannes che a Berlino, è stato poi rifatto ventiquattro anni dopo, da un altro grandissimo autore, William Friedkin. In quel caso il film si intitolava Il salario della paura, e per molti, tra cui chi scrive, è il vero grande capolavoro del regista scomparso pochi mesi fa.

A questo punto sarà oramai chiaro che questo nuovo Vite vendute che vedremo su Netflix è una terza versione di quella storia, che raccontava, con setting, attori e contorni diversi, la storia di alcuni personaggi impegnati in un trasporto decisamente eccezionale: alla guida di due camion, erano incaricati di portare a destinazione dei carichi di nitroglicerina, necessaria per spegnere un pozzo petrolifero in fiamme.

Ora, qui di seguito potete vedere il primo teaser trailer di questo nuovo film, che è diretto da tale Julien Leclercq e che vede protagonisti Franck Gastambide, Alban Lenoir, Ana Girardot e Sofiane Zermani.

Poi ci sarà sicuramente l'arrivo di un trailer lungo e tutto il resto.

Però, prima di lasciarvi al teaser di Vite vendute, una preghiera, più che una raccomandazione: se volete vedere questo film, se proprio siete intenzionati a vederlo, fate tutto il possibile per recuperare, prima del 23 marzo, il film di Clouzot e quello di Friedkin. Se non lo fate, e vi accontentate di questa nuova versione, smettete pure di far finta di essere appassionati di cinema.