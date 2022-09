News Cinema

"Vinci il cinema per tutta la vita!": il concorso che apre la prima edizione di "CINEMA IN FESTA"

In occasione della prima edizione di "CINEMA IN FESTA", che prevede l'ingresso al cinema a soli 3,50 euro, dal 18 al 22 settembre, parte un concorso che permetterà di vincere una card per andare al cinema gratis per tutta la vita, tutti i giorni dell'anno.