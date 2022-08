No Way Home: 1 nuovo poster, 3 Spider-Man, 11 minuti in più, 5 giorni al cinema, 3,50€ il biglietto

News Cinema

Dal 18 al 22 settembre, in concomintanza con l'evento Cinema in Festa in tutta Italia, torna in sala Spider-Man: No Way Home in versione estesa.

Sono ben 34 i paesi del mondo in cui Spider-Man: No Way Home ritorna al cinema. L'incasso accumulato dal film a livello globale, pari a 1.901.232.550 $, è dunque destinato a crescere. Questa terza avventura con Tom Holland (per quanto il suo Peter Parker sia apparso anche in altri titoli del Marvel Cinematic Universe) figura attualmente come 3° maggiore incasso di sempre al box office USA e come 6° maggiore incasso di sempre al box office mondiale (per le classifiche che non tengono conto dell'inflazione). Nel primo caso, per scavalcare Avengers: Endgame che è al secondo posto, No Way Home dovrebbe incassare almeno 55 milioni di dollari. Nel secondo caso, per scavalcare Avengers: Infinity War che è al 5° posto dovrebbe incassare almeno 148 milioni di dollari. E, in ogni caso, Tom Holland è nel cast di entrambi i film.

Per l'occasione, Sony Pictures che distribuisce il film e lo ha prodotto insieme ai Marvel Studios, ha diffuso un nuovo poster in cui si vedono distintamente (quasi) tutti i personaggi. Spider-Man: No Way Home tornerà dunque al cinema in una versione estesa, con 11 minuti in più rispetto a quella che conosciamo, per cinque giorni. Dal 18 al 22 settembre troveremo il film nelle sale cinematografiche al prezzo di 3,50 €, in quanto il periodo di programmazione coincide con l'evento Cinema in Festa, la nuova occasione promossa da Anica e Anec, con il supporto del MiC e la collaborazione dell'ente David di Donatello - Accademia del Cinema Italiano, per celebrare l'esperienza cinematografica ad un prezzo ridotto. Qui sotto il nuovo poster di Spider-Man: No Way Home.