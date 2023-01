Vin Diesel in Avatar? Il produttore chiarisce cosa sta succedendo

News Cinema

Le parole di Vin Diesel hanno confuso i fan di Avatar, che hanno dato per scontato il suo coinvolgimento nel franchise di James Cameron, ma qual è la verità?

Anche Vin Diesel si unisce al franchise di Avatar costruito negli anni con minuzia da James Cameron? A fare chiarezza è il produttore Jon Landau, dopo alcune dichiarazioni rilasciate dall’attore. Pare che si tratti di un grosso malinteso, a detta di Landau. Vin Diesel, noto soprattutto per il franchise di Fast & Furious, qualche anno fa ha causato un boom mediatico pubblicando un breve video dalla Nuova Zelanda, immortalandosi sul set di Avatar: La via dell’acqua. Nella clip era presente anche James Cameron ma, a distanza di tempo, il produttore del franchise ha chiarito come stanno le cose mettendo un freno all’immaginazione e speranza dei fan.



Vin Diesel sarà coinvolto in Avatar? Il produttore fa chiarezza

Vin Diesel non apparirà in Avatar, è ormai appurato. Il malinteso è nato qualche anno fa, quando l’attore di Fast & Furious ha raggiunto il set di La via dell’acqua per una visita sorprendendo James Cameron e immortalando il momento in un video diventato virale sui social. L’attore aveva raggiunto il set di Avatar in Nuova Zelanda nel 2019, nel pieno delle riprese, ma semplicemente in qualità di fan e non come possibile membro del cast. A fare chiarezza è stato il produttore Jon Landau ai microfoni di Empire:

Vin era un fan. Un giorno è arrivato sul set e ha voluto visitarlo per vedere cosa stavamo facendo e le persone hanno preso le sue parole fuori contesto.

È anche vero che, tempo addietro, quando Vin Diesel ha pubblicato il video dal set di Avatar ha aggiunto queste parole: “C’è una persona a Hollywood da cui imparare con la quale ho sempre voluto lavorare. Immagino che tutto arrivi a tempo debito”. Ma, a detta del produttore di Avatar, le parole di Vin Diesel sono state analizzate fuori contesto per cui è improbabile che l’attore abbia visitato il set per prendere parte al film. Eppure, in un’intervista video con MTV di qualche tempo fa, Vin Diesel ha lasciato intendere che avrebbe lavorato presto con James Cameron seppur tenendosi sul vago. “Adoro James Cameron e la saga di Avatar, perciò credo di poter dire senza problemi che lavoreremo presto insieme.”

Certo è che James Cameron ha girato secondo e terzo film insieme, per questo pur non essendo apparso ne La via dell’acqua, Vin Diesel potrebbe essere stato coinvolto nel terzo film in uscita nel 2024? Nessuna conferma al momento, soltanto ipotesi. Il prossimo capitolo del franchise ambientato su Pandora dovrebbe introdurre un nuovo clan di Na’vi, “il popolo delle ceneri”, una tribù che dovrebbe avere dimestichezza con il fuoco.