Vin Diesel e i suoi film di successo che trovate in streaming

News Cinema

Il protagonista della saga di Fast and Furious compie oggi 58 anni. Ripercorriamo la sua carriera attraverso cinque film in streaming.

Compie oggi 58 anni la star internazionale Vin Diesel (vero nome mark Sinclair), nato in California nel 1967. Abbiamo scelto per lui cinque film in streaming che appartengono ad altrettanti franchise di successo di cui è stato protagonista, più una collaborazione eccellente con il regista che ne ha praticamente lanciato la carriera nel più entusiasmante dei modi. Come sempre buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Vin Diesel

Salvate il soldato Ryan

Pitch Black

Fast and Furious

xXx

Guardiani della galassia

Salvate il soldato Ryan (1998)

Salvate il soldato Ryan: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Chiamato da Steven Spielberg nella squadra di salvataggio di Matt Damon, Vin Diesel trova la sua breakthrough performance. E lo fa in un capolavoro incredibile, un film di guerra come non se ne erano mai visti in precedenza. Cinque premi Oscar tra cui quello per la miglior regia, Salvate il soldato Ryan è molto più che la straordinaria sequenza iniziale dello sbarco in Normandia. Tom Hanks, Tom Sizemore, Ed Burns, Giovanni Ribisi e gli altri compongono un cast di attori commovente. Film straziante, durissimo, impossibile da non amare. Disponibile su CHILI, Google Play, Infinity +, Netflix, Amazon Prime Video, NOW.

Pitch Black (2000)

Il piccolo film di fantascienza/horror da budget minimo si trasforma in un piccolo caso cinematografico, con Diesel che interpreta il ruolo di un criminale pericolosissimo che riesce a vedere al buio e quindi difendersi dagli alieni trucidatori. Pitch Black vede co-protagonista Radha Mitchell, in un connubio che funziona e diverte. Il film spaventa, funziona come puro entertainment, conferma che Diesel al botteghino può funzionare. Il sequel The Chronicles of Riddick è più grosso, più spettacolare, ma non possiede la stessa energia. Disponibile su Amazon Prime Video.

Fast and Furious (2001)

Il primo capitolo della saga action viene diretto da Rob Cohen e lancia uno dei franchise più di successo della storia del cinema contemporaneo. Accanto a Vin Diesel il coprotagonista Paul Walker, accompagnati da Michelle Rodriguez e Jordana Brewster. Scene di corsa in auto truccate di sicuro effetto, un finale che accontenta tutti e la giusta dose di adrenalina e testosterone. Con Fast and Furious ci si diverte, e soprattutto si dà inizio alla leggenda di Dominic Toretto…Disponibile su Amazon Prime Video.

xXx (2002)

Ancora insieme a Rob Cohen Diesel realizza un action che ha come protagonisti gli sport estremi. Accanto a Xander Cage troviamo una scatenata e potente Asia Argento - la cosa migliore del film - e il villain Marton Csokas. A conti fatti xXx è probabilmente il miglior film di Diesel quando si tratta di intrattenimento puro, una girandola di spettacolo e stunt che sembra davvero senza limiti. Finale pirotecnico, divertimento leggero, un popcorn movie per grandi e meno grandi. Senza pensieri, senza freni. Disponibile su CHILI, Google Play, Amazon Prime Video, NOW.

Guardiani della galassia (2014)

Vin Diesel partecipa a Guardiani della galassia come voce di Groot, la figura forse più amata del film originale. Accanto a lui Chris Pratt, Zoe Saldana, Bradley Cooper che doppia il procione sparatutto e un gruppo di caratteristi a supporto di prim’ordine. James Gunn dirige un film ispirato, spiritoso, tutto sommato trasgressivo se consideriamo gli standard della Disney/Marvel. Bella novità all'interno del MCU, infatti pubblico e critica applaudono con convinzione. E meritatamente. Poi arriveranno solo copie volte a fare soldi…Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Disney +.