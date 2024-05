Viggo Mortensen ha usato la spada di Aragorn nel suo western The Dead Don't Hurt

News Cinema

Perché in una scena di The Dead Don’t Hurt Viggo Mortensen ha voluto utilizzare Andùril, la mitica spada di Aragorn? È lui stesso a spiegarlo e ha dovuto chiedere il permesso a Peter Jackson.

Per il suo nuovo film, il western The Dead Do'’t Hurt, Viggo Mortensen ha usato un oggetto di scena della trilogia de Il Signore degli Anelli. La cosa può sembrare bizzarra, dal momento che i tre film di Peter Jackson che sono la trasposizione del lungo romanzo di J.R.R. Tolkien appartengono al genere fantasy, ma dovete sapere che la seconda regia dell'attore danese comprende una scena fantastica nella quale non aveva senso usare un'arma contemporanea o risalente alla Guerra di Secessione o giù di lì. Per maneggiare ancora una volta la mitica Andùril, Viggo ha dovuto chiedere l'autorizzazione in primis a Peter Jackson.

La storia della spada di Aragorn nel western The Dead Don't Hurt

Se siamo a conoscenza di questa sfiziosa notizia è perché Viggo Mortensen ha rilasciato un’intervista a GQ in cui ha raccontato come sono andate le cose e i passaggi che ha dovuto fare per utilizzare Andùril nel western femminista che ha dedicato a sua madre. Dovete sapere che l'attore aveva tenuto l'arma una volta finita la trilogia, quindi l'aveva probabilmente sotto gli occhi quando pensava a The Dead Don't Hurt. Ecco le sue parole in proposito:ì

Avevamo tutto per questa sequenza in cui c'era un cavaliere. Avevamo trovato un favoloso cavallo, la sella giusta e avevamo perfino confezionato una coperta in stile medievale, e avevamo il costume per il cavaliere. Era tutto a posto e a un certo punto ho detto: 'Dovremmo avere una spada'. Mi sono messo a cercarla e ce n'erano alcune che andavano bene. A quel punto ho pensato: potrebbe essere una buona cosa utilizzare la spada di Aragorn perché mi sembra perfetta. Sapevo però di dover chiedere il permesso di usarla, perché qualcuno l’avrebbe riconosciuta, anche se appariva per pochi secondi, non era fondamentale per la scena e certamente non per il film, appariva brevemente e la si poteva notare o non notare. Così ho chiesto a Peter Jackson se il fatto che me ne servissi gli andasse bene, e lui mi ha risposto: 'Ha un ruolo fondamentale nella storia?'. Gli ho detto: ‘No, in realtà no. La si nota a malapena, ma qualcuno la noterà'. Peter mi ha detto che per lui andava bene ma che avrei dovuto chiedere il permesso alla casa di produzione dei 3 film. Così l'ho contattata e mi hanno dato il via libera. Hanno capito che non era essenziale e che l’avrebbero notata in pochi. Sono stati molto gentili e mi hanno dato il permesso di usare la spada.

Come sappiamo, Peter Jackson tornerà ancora una volta nella Terra di Mezzo ma come produttore. Il regista finanzierà The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, che sarà diretto da Andy Serkis, che è stato proprio Gollum nella trilogia. GQ ha chiesto a Mortensen se gli piacerebbe far parte del progetto ovviamente nei panni di Aragorn e questa la risposta di Viggo:

Non so di cosa parli effettivamente il film, non ho sentito nulla a riguardo. Prima o poi me ne parleranno. Mi piace interpretare quel personaggio. Ho imparato tante cose grazie a lui. Mi sono divertito. Tornerei a interpretarlo solo se andasse bene per l'età che ho oggi. Riprenderei il ruolo solo se fossi l'attore adatto, altrimenti sarebbe ridicolo calarmi nuovamente nel personaggio.

The Dead Don’t Hurt arriverà nelle sale USA domani 31 maggio. Il film ha avuto la sua anteprima all'ultimo Toronto Film Festival.