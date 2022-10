Viggo Mortensen dirigerà Vicky Krieps nel western femminista The Dead Don't Hurt

News Cinema

Dopo Falling, Viggo Mortensen realizzerà un altro film da regista, The Dead Don't Hurt, un western femminista da lui scritto, diretto e interpretato al fianco di Vicky Krieps, protagonista de Il filo nascosto di Paul Thomas Anderson. Al centro della trama, la storia di due amanti sfortunati nell'America del 1860. Le riprese inizieranno questo mese in Canada.

The Dead Don't Hurt, secondo film da regista di Viggo Mortensen: la trama e il cast

Con tre candidature all'Oscar e una carriera internazionale variegata e interessante, Viggo Mortensen ha espanso il suo interesse anche alla regia cinematografica. Dopo il più intimista e contemporaneo Falling, si dedica adesso agli ampi orizzonti dell'ambientazione western e del cinema in costume per raccontare la storia di una donna moderna nello spietato Far West. in The Dead Don't Hurt Mortensen sarà un immigrato danese di nome Holger Olsen, la cui strada si incrocia con quella di una donna franco canadese indipendente, Vivienne Le Coudy (Vicky Krieps). I due si accordano per viaggiare insieme e alla fine si stabiliscono in una tranquilla cittadina per iniziare una vita insieme. Ma quando la Guerra Civile li separa, Vivienne si trova circondata dagli uomini corrotti ed efferati del luogo. Quando Holger torna a casa dalla guerra, scopre che entrambi sono cambiati come mai avrebbero pensato possibile. The Dead Don't Hurt è descritto come una "tragica storia d'amore e vendetta" e "il ritratto di una donna appassionata determinata a difendersi da sola in un mondo che non perdona, dominato da uomini spietati". Così Mortensen descrive il film e la sua protagonista:

Voglio rendere giustizia alla storia di una donna straordinariamente forte che vive in una parte isolata e senza legge del sudovest degli Stati Uniti negli anni intorno al 1860. Vivienne è una donna per tutte le stagioni: coraggiosa, immancabilmente onesta e diretta, eppure capace di grande empatia. L'idea è quella non solo di avere una donna protagonista di un Western, ma di farle condurre la storia in virtù della sua natura fieramente inflessibile. Vivienne è una donna reale, autonoma nella sua epoca e luogo, per via del suo comportamento di sani principi e progressista e della sua passione per la vita. Siamo molto fortunati ad avere la talentuosa Vicky Krieps a incarnare questo ruolo e, con l'aiuto della fantastica squadra che abbiamo messi insieme grazie al Talipot Studio, speriamo di rendere giustizia alla sua vita esemplare.

Del cast fanno parte anche Solly McLeod, Danny Huston, Garret Dillahunt, Tom Bateman, W. Earl Brown e il veterano Lance Henriksen, che in Falling interpretava il padre.