Venezia 2024: Sigourney Weaver riceve il Leone d'Oro alla Carriera, l'appello: "Registi italiani: sono disponibile!"

Sul palco della Mostra del Cinema di Venezia, un'emozionatissima Sigourney Weaver ha ricevuto il Leone d’Oro alla carriera, accolta da una standing ovation e dall'immenso affetto del pubblico. L'omaggio di James Cameron: "Il nostro legame è sempre più forte".

La 81esima Mostra del Cinema di Venezia è cominciata all'insegna delle grandi emozioni. Non solo il ritorno di Tim Burton al Lido per l'anteprima di Beetlejuice Beetlejuice, ma anche il Leone d'Oro alla Carriera per Sigourney Weaver. La diva newyorchese, volto di saghe iconiche e di film amatissimi, si è emozionata ritirando il prestigioso riconoscimento. Ha speso parole affettuose nei confronti del pubblico e ripercorso la propria carriera.

Nel corso della conferenza stampa che ha preceduto la premiazione, l'attrice, tre volte candidata all'Oscar, si è soffermata in particolare sul ruolo di Ellen Ripley nel franchise di Alien, cominciato nel 1979 con il cult di Ridley Scott.

Ci sono così tante donne che vengono a ringraziarmi per quei ruoli. Mi ispiro a ciò che vedo come una vera donna e per me le donne sono sempre state così in gamba, e siamo tutto. Penso che [i produttori di Alien Walter Hill e David Giler, ndr] amassero le donne forti e pensassero che le donne fossero forti. E questa è la cosa divertente. Mi chiedono sempre perché interpreto donne forti, e io rispondo sempre: 'È una domanda strana, perché interpreto solo donne'. E le donne sono forti, e le donne non si arrendono. Sapete perché? Non possiamo. Non dobbiamo farlo.

Quando, più tardi, la star di Ghostbuster è salita sul palco della Sala Grande del Lido, ha esclamato in italiano: "Voglio ruggire!", ringraziando il festival e aggiungendo, "Non posso credere di essere qui". Sigourney è la terza attrice americana a ricevere il premio alla carriera alla Mostra di Venezia, dopo Jane Fonda e Jamie Lee Curtis. Scherzando, la diva ha affermato che la statuetta siederà accanto a lei sull'aereo per tornare a casa e che suo marito "dovrà abituarsi ad averla a letto con me".

Durante la cerimonia, è stato trasmesso un videomessaggio da parte del regista James Cameron, che ha diretto Weaver in Aliens - Scontro finale (1986) e nel due film di Avatar. Il papà di Titanic si è detto onorato di poter definire la star una sua amica: "Il nostro legame professionale, fatto di fiducia e rispetto, è diventato sempre più forte ad ogni nuovo progetto". Ha inoltre sottolineato che l'attrice ha ottenuto la sua prima nomination all'Oscar per la loro prima collaborazione, Aliens. A quel punto ha lanciato una frecciatina, affermando che "è da molto tempo che aspetta quell'Oscar".

Sigourney Weaver, l'amore per il cinema italiano

Proseguendo, l'attrice ha ricordato gli esordi e lo scetticismo della sua famiglia, “I miei genitori non pensavano che avrei avuto successo, pensavano che lo showbusiness mi avrebbe mangiato viva… Quando hanno visto il mio successo, sono rimasti scioccati”. Sigourney Weaver è nota per aver portato sullo schermo donne toste e coraggiose, che si cimentano nelle pericolose imprese che il cinema, sino a quel momento, aveva riservato agli uomini.

Il direttore Alessandro Barbera, nel suo discorso, ci ha tenuto a sottolineare proprio questo aspetto: ha definito la diva "una figura emblematica degli anni Ottanta", che "ha coniato l’immagine di un’eroina senza precedenti per il genere d’azione, capace di reggere vittoriosamente il confronto con i modelli maschili che fino a quel momento avevano dominato nel cinema epico e avventuroso”. Immaginate la gioia e la sorpresa dei presenti quando la star ha svelato che il suo amore per la settima arte è nato anche grazie al cinema di Federico Fellini, Michelangelo Antonioni e Vittorio De Sica.

Il Leone d'Oro, ha affermato, dovrebbe includere una piccola clausola che ti permetta di venire in Italia e lavorare con un regista italiano. "Non ne ho ancora abbastanza di ciò che il cinema italiano significa e ci dà - ha aggiunto - Quindi datevi da fare, registi italiani: sono disponibile”.

La prima apparizione della Weaver sul grande schermo fu in un minuscolo ruolo in Io e Annie (1977) di Woody Allen. Due anni dopo fu la volta della consacrazione, col già citato Alien. Da lì, una serie d'interpretazioni memorabili che includono film diretti da Roman Polanski, Ivan Reitman, Paul Schrader, Peter Weir e Ang Lee. Nel suo futuro c'è il terzo capitolo di Avatar (franchise che la terrà impegnata a lungo, a suo dire) e il debutto in un altro celeberrimo franchise: Star Wars. La star si è ufficialmente unita al cast dell'atteso The Mandalorian & Grogu.