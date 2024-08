Venezia 2024, Beetlejuice 2 conquista il Lido: Tim Burton e il cast inaugurano la Mostra [FOTO]

News Cinema

Partenza scoppiettante per Venezia 81. Aprono la Mostra Tim Burton e il cast di Beetlejuice Beetlejuice, atteso sequel del cult del 1988. A voi i migliori scatti dell'arrivo al Lido di Michael Keaton, Winona Ryder, Willem Dafoe, Jenna Ortega e Catherine O'Hara.

Venezia 81 parte con l'acceleratore e inaugura la Mostra del Cinema con il regista e il cast al completo di Beetlejuice Beetlejuice. Il regista Tim Burton è tornato dietro la macchina da presa per dirigere il sequel del cult datato 1988, che racconterà cosa è accaduto trent'anni dopo che lo 'Spiritello Porcello' Betelgeuse ha messo a soqquadro la cittadina di Winter River.

L'amatissimo autore è arrivato al Lido insieme a Michael Keaton, star con la quale il sodalizio è cominciato proprio con Beetlejuice - Spiritello porcello e proseguito fino al recente remake live action del classico Disney Dumbo (2019). Presente anche il trio di protagoniste: una magnetica Winona Ryder, in look total black, Catherine O'Hara (con un abito ispirato al look di Betelgeuse nel film orginale) e la giovane Jenna Ortega in tailleur vinaccia. Il fascino di Monica Bellucci - compagna di Burton anche nella vita - ha immancabilmente incantato i presenti e il sorriso smagliante di Willem Dafoe è stato la ciliegina sulla torta.

Non rimane che attendere il red carpet (un gremito gruppo di fans questa notte ha dormito nei pressi del tappeto rosso per assicurarsi i posti migliori) e la proiezione in anteprima assoluta di Beetlejuice Beetlejuice. L'attesa è alle stelle: il sequel sarà all'altezza delle esorbitanti aspettative?

Per leggere le informazioni più interessanti emerse in conferenza stampa, CLICCA QUI. A seguire, le immagini più belle dell'arrivo dei divi al Lido di Venezia:

Beetlejuice Beetlejuice: trama, cast e trailer del sequel diretto da Tim Burton

Beetlejuice Beetlejuice uscirà nelle sale il 5 settembre 2024 e vede il ritorno in scena di gran parte degli attori principali del film originale. Oltre a Michael Keaton (Betelgeuse), rivedremo Catherine O'Hara (Delia Deetz) e Winona Ryder (Lydia). Tra le new entry, Justin Theroux (Rory), Willem Dafoe (che sarà Wolf Jackson, avvocato zombie dell'aldilà), Arthur Conti e Monica Bellucci. Quest'ultima presta il volto a Delores, la moglie di Betelgeuse. La star di Mercoledì Jenna Ortega, infine, sarà Astrid, figlia di Lydia.

La sceneggiatura del sequel porta la firma di Alfred Gough e Miles Millar. Tra le vecchie conoscenze del cinema burtoniano coinvolte, citiamo la costumista Colleen Atwood e il compositore Danny Elfman.

A seguire, la sinossi del film:

Dopo un'inaspettata tragedia familiare, tre generazioni della famiglia Deetz tornano a casa a Winter River. Ancora perseguitata da Beetlejuice, la vita di Lydia viene sconvolta quando la figlia adolescente e ribelle, Astrid, scopre il misterioso modellino della città in soffitta e il portale per l'Aldilà viene accidentalmente aperto. Con i problemi che stanno nascendo in entrambi i regni, è solo questione di tempo prima che qualcuno pronunci tre volte il nome di Beetlejuice e il demone dispettoso torni nuovamente per scatenare il suo caos.