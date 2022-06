Vemom 3: Tom Hardy ci mostra la prima pagina della sceneggiatura

News Cinema

A tranquillizzare chi ancora dubitava dell'esistenza di un Venom 3 arriva un post di Tom Hardy con la prima pagina della sceneggiatura del sequel di Venom: La Furia di Carnage.

Torniamo a parlare di Venom 3, il sequel di Venom: La Furia di Carnage che ormai è sempre più vicino a diventare realtà, anche perché è stato ufficialmente annunciato durante il ComicCon di Las Vegas ad aprile. Però oggi è lo stesso Tom Hardy a svelarci a che punto sia la preproduzione e a rivelarci che esiste una sceneggiatura. Come lo sappiamo? Da un post condiviso su Instagram dall'attore.

Che Venom 3 sarebbe stato fatto lo abbiamo intuito vedendo Eddie Brock/Venom in una scena tra i titoli di coda di Spider-Man: No Way Home. Inoltre, in una scena post credit di Venom: La Furia di Carnage, il personaggio di Tom Hardy assisteva alla rivelazione dell'identità di Spider-Man nel finale di Spider-Man: Far From Home, il che faceva già presagire, anzi ribadiva la collaborazione tra Marvel Studios e Sony. E che dire del successo al botteghino di Venom 2, il cui incasso mondiale ammonta a 502 milioni di dollari? Certo, Venom aveva guadagnato di più, ma il sequel aveva entusiasmato la critica, anche per via della regia di Andy Serkis.

Il post di Tom Hardy con la sceneggiatura di Venom 3

Sul post condiviso da Tom Hardy sul suo account Instagram si vede la prima pagina della sceneggiatura di Venom 3. Vi appare un disegnino di Venom e uno scarabocchio con il numero 3. Sotto si legge: "Tom Hardy & Kelly Marcel" e, ancora più giù: "Scritto da Kelly Marcel". Tutto ciò significa che il soggetto del film è di Tom e di Kelly Marcel, mentre il copione è opera di quest'ultima, che ha già nel curriculum i primi due capotoli della serie.

Insomma, siamo certi che quanto annunciato al ComicCon non era una bugia e che protagonista e sceneggiatrice sono assicurati. E Andy Serkis? Beh, siccome squadra che vince non si cambia, non vediamo perché non dovrebbe tornare a occupare la sedia del regista, ma attendiamo conferma.