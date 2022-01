Uncharted: il poster italiano del film con Tom Holland e Mark Wahlberg

News Cinema

Uscirà il 17 febbraio solo al cinema Uncharted, adattamento dell'omonimo videogame. La Sony ha diffuso il poster italiano del film con Tom Holland e Mark Wahlberg.

È ancora sugli schermi delle sale cinematografiche con il costume di Spider-Man impegnato a risollevare le sorti del box office mondiale e, in men che non si dica, su quegli stessi schermi tornerà in un altro ruolo non meno adrenalinico. Indubbiamento è un momento d'oro per il 25enne Tom Holland che che passa dall'enorme successo di Spider-Man No Way Home (fino ad oggi 1,5 miliardi di incasso mondiale) ad incarnare il protagonista di una celebre saga alla quale chiunque abbia la PlayStation non può non aver giocato. L'adattamento cinematografico di Uncharted, diretto da Ruben Fleischer, vede Holland nei panni di un giovane Nathan Drake affiancato nel cast da Mark Wahlberg e da Sophia Ali, Tati Gabrielle e Antonio Banderas, e uscirà solo al cinema il 17 febbraio 2022. Nel frattempo possiamo vedere il nuovo poster ufficiale italiano del film appena diffuso online da Sony Pictures.

Uncharted: la trama del film tratto dall'omonimo e popolare videogame