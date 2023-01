Uncharted, i fan sono furiosi dopo la visione di The Last of Us

News Cinema

Uncharted e The Last of Us sono due tra i prodotti videoludici più amati dai fan di videogiochi. Entrambi sono stati oggetto di una trasposizione, filmica nel caso di Uncharted e seriale per TLoU. Ma se nel primo caso i fan si sono dimostrati scontenti, con TLoU sta avvenendo l'esatto opposto.

Uncharted è la trasposizione cinematografica di dell'omonimo videogioco con protagonista Tom Holland nel ruolo del protagonista Nathan Drake, un giovane barista reclutato dal cacciatore di tesori Victor "Sully" Sullivan, che ha il volto di Mark Wahlberg. Purtroppo, nonostante al botteghino la pellicola abbia raggiunto discreti risultati, a essere molto scontenti sono stati i numerosi fan del videogioco, che hanno rilevato più di una discrepanza nell'adattamento.

Uncharted, i fan sono stati delusi dall'adattamento e con l'uscita di The Last of Us non hanno potuto fare a meno di lamentarsi apertamente

Dopo la premiere della serie The Last of Us (disponibile in Italian in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW ), le cui recensioni positive di critica italiana e oltreoceano non lasciano dubbi sull'alta qualità della trasposizione, i fan del film Uncharted non hanno potuto fare a meno di esprimere apertamente il loro malcontento per come, invece, è stato trasposto il film.

L'adattamento, in particolare, per molti appassionati si è rivelato fallimentare nella scelta di affidare a Mark Wahlberg il personaggio di Sully, molto più adulto nella versione videoludica, mentre al contrario, Tom Holland è stato considerato troppo giovane per interpretare Nathan Drake.

Nonostante il successo al botteghino, il sequel di Uncharted non è stato ancora confermato, ma Sony Pictures ha dichiarato che il film è l'inizio di un nuovo franchise e che ci saranno diversi capitoli dedicati al videogioco.