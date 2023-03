Una retrospettiva dedicata alla candidata all'Oscar Alice Rohwacher in arrivo su MUBI

News Cinema

La piattaforma streaming dedica una retrospettiva alla regista italiana, candidata all'Oscar per il miglior cortometraggio con il suo Le pupille. Il titolo è In Cerca della Meraviglia: i film di Alice Rohrwacher.

Sapremo tra poche ore se Alice Rohwacher sarà la prima regista italiana a vincere un Premio Oscar. La 41enne autrice è, come noto, candidata all'Academy Award per il miglior cortometraggio con il suo Le pupille, che venne proiettato in prima mondiale al Cinema Ritrovato di Bologna la scorsa estate e che è disponibile in streaming su Disney+.

È però un'altra piattaforma streaming, MUBI, a annunciare una la retrospettiva dedicata a quella che è considerata da tutti, e non solo in Italia, come una delle più importanti voci del cinema italiano contemporaneo.

La retrospettiva si intitola In Cerca della Meraviglia: i film di Alice Rohrwacher, e presenterà tutti i lungometraggi dela regista (vincitrice del Gran Premio Speciale della Giuria al Festival di Cannes per il suo film Le Meraviglie) e il corto Omelia Contadina, realizzato in collaborazione con l'artista francese JR e presentato al Festival di Venezia.

Questo il calendario di In Cerca della Meraviglia: i film di Alice Rohrwacher, la rassegna di MUBI dedicata alla regista:

Alice Rohwacher sta anche ultimando il suo nuovo film, La Chimera, che verrà distribuito prossimamente da 01 Distribution e che plausibilmente potrebbe essere nel programma del Festival di Cannes 2023, dato che a Cannes la regista ha presentato tutti i suoi precedenti lungometraggi. Questo, invece, è il trailer ufficiale di Le pupille, il corto candidato al premio Oscar: