Oscar 2023, l'Italia è in gara con Le Pupille di Alice Rohrwacher nella categoria Miglior Cortometraggio

Le nomination agli Oscar 2023 sono appena state annunciate e, a sorpresa, l'Italia è in gara nella categoria Miglior Cortometraggio con il film diretto da Alice Rohrwacher "Le Pupille", tratto da un biglietto d'auguri scritto da Elsa Morante.

Sono state annunciate oggi, martedì 24 gennaio, le Nomination per la 95esima edizione dei Premi Oscar 2023. La cerimonia si terrà il 12 marzo e, a sorpresa, anche l'Italia è in gara grazie a Le Pupille, corto scritto e diretto da Alice Rohrwacher e presentato in anteprima al Festival di Cannes.

La delusione di non aver visto candidato Nostalgia di Mario Martone nella cinquina del Miglior Film Straniero è in parte mitigata dalla nomination al cortometraggio Le Pupille, ispirato a una storia che la scrittrice Elsa Morante raccontò in una lettera al suo amico Goffredo Fofi.

Durante le festività di Natale della Seconda Guerra Mondiale, in un orfanotrofio gestito da suore, le piccole orfanelle - le pupille del titolo, termine latino che significa appunto piccola fanciulla - attendono l'arrivo del Natale tra privazioni e desideri. Il dono di una zuppa inglese, una torta rossa preparata con più di 70 uova, "che sacrilegio in tempi di guerra" , da parte di una ricca signora che cerca presso le orfanelle un'intercessione per il proprio fidanzato, scatenerà desideri nascosti e una piccola ribellione tra le mura austere dell'orfanotrofio. Il corto è disponibile dal 16 dicembre 2022 su Disney +.

Prodotto da Alfonso Cuarón, il cortometraggio è nella cinquina di film che gareggiano per il Miglior Cortometraggio: Almost Home di Nils Keller, An Irish Goodbye di Ross White e Tom Berkeley, Ivalu di Anders Walter e Nakam di Andreas Kessler.

Un'ulteriore sorpresa per l'Italia è anche la candidatura di Aldo Signoretti nel team di makeup e haristyling di Elvis di Baz Luhrmann.