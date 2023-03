Una pazza giornata di vacanza: una reunion fotografica per Matthew Broderick e Alan Rock

News Cinema

Una pazza giornata di vacanza: Matthew Broderick e Alan Ruck dicono: "cheese!" per una reunion in bianco e nero. Ecco il breve video di due amici felici di ritrovarsi.

Chi ama le commedie anni '80, e sono davvero in tanti, sarà felice di vedere nuovamente insieme, seppure per breve tempo, i due protagonisti di Una pazza giornata di vacanza, il film di John Hughes uscito nel 1986 e che nel 1990 ha ispirato una serie tv con Jennifer Aniston. Parliamo di Matthew Broderick e di Alan Ruck. Il primo interpretava Ferris Bueller e il secondo il suo amico del cuore Cameron Frye. Ruck, come qualcuno saprà, è nel cast della serie Succession, in cui fa la parte di Connor Roy, e proprio in occasione della première della quarta stagione di Succession, i due attori si sono fatti immortalare insieme.

Una pazza giornata di vacanza

Una pazza giornata di vacanza fu un film fondamentale sia per Matthew Broderick che per Alan Ruck e servì a lanciare la carriera di entrambi. I due fecero un altro film insieme, l'indipendente Walking to the Waterline, uscito nel 1998. Dopodiché presero strade diverse e, ultimamente, il primo si è dedicato al doppiaggio di film d'animazione mentre il secondo alle serie tv.

Una pazza giornata di vacanza è il quarto film da regista di John Hughes, dopo Sixteen Candles - Un compleanno da ricordare, Breakfast Club e La donna esplosiva. La commedia, divertentissima e scatenata, raccontava una giornata folle e movimentata della vita di uno studente che marinava la scuola e del suo migliore amico. John Hughes scrisse la sceneggiatura di Una pazza giornata di vacanza in una settimana, durante la quale aveva sempre in mente Broderick come protagonista. Costato 6 milioni di dollari, il film ne guadagnò globalmente 70.

Le immagini della reunion di Matthew Broderick e Alan Ruck

Il video con Matthew Broderick e Alan Rock che poi diventa fotografia è stato postato su Twitter dalla HBO. I due attori erano felicissimi di stare insieme in una "foto reunion", e infatti sorridono felici. Certo, adesso hanno entrambi i capelli bianchi, ma il tempo è tiranno anche con le star di Hollywood. Broderick ora ha 61 anni e Ruck quasi 67.