Una Pallottola Spuntata, i consigli preziosi che Pamela Anderson ha ricevuto da Priscilla Presley

News Cinema

Pamela Anderson ha parlato con Priscilla Presley prima di girare il reboot di Una pallottola spuntata e ha ricevuto un ottimo consiglio.

Ancor prima di Pamela Anderson e Liam Neeson, ad animare Una pallottola spuntata sul grande schermo sono stati Priscilla Presley e Leslie Nielsen. Con una trilogia comica all’attivo, a distanza di anni è arrivato il momento di un reboot, atteso nelle sale italiane a partire dal 30 luglio 2025. Pamela Anderson interpreta la controparte femminile di Una pallottola spuntata e ha rivelato i consigli preziosi che ha ricevuto da parte di chi l’ha preceduta tanto tempo prima.

Una pallottola spuntata, Pamela Anderson condivide i consigli ricevuti da Priscilla Presley prima di girare il reboot

Il reboot di Una pallottola spuntata non rinuncerà a forti richiami, a partire dal suo protagonista. Liam Neeson interpreta il Tenente Frank Drebin Jr, figlio di Frank Drebin interpretato tempo addietro dal compianto Leslie Nielsen in Una pallottola spuntata del 1988, Una pallottola spuntata 2½ - L'odore della paura (1991) e Una pallottola spuntata 33⅓ - L'insulto finale (1994). Pamela Anderson, invece, interpreta il suo interesse sentimentale, Beth, un ruolo che nei precedenti tre film è stato assegnato a Priscilla Presley. Jane Spencer è stata di fondamentale importanza accanto a Drebin, motivo per cui Pamela Anderson ha accettato volentieri i consigli dell’attrice che l’ha preceduta. In occasione della première britannica del reboot, Pamela Anderson ha rivelato a People di essere stata in contatto con Priscilla Presley prima di girare il film: “Mi ha contattata e mi ha detto: ‘Divertiti. Non avere paura di fare cose sciocche’. È stato un buon consiglio”.