Un ricordo di Ennio Fantastichini: "Facciamo un lavoro socialmente utile"

La notizia della morte di Ennio Fantastichini a soli 63 anni, stroncato da una leucemia, ha stupito e toccato profondamente sia gli spettatori che l'avevano amato in decenni di militanza nel cinema italiano, sia gli stessi colleghi. Vincitore di un David di Donatello per Mine Vaganti di Ferzan Ozpetek, che l'aveva diretto anche in Saturno contro, Fantastichini aveva attraversato il nostro cinema dagli anni Ottanta, inagurando i Novanta proprio con un Nastro d'Argento per il migliore attore non protagonista in Porte Aperte. Nel mentre, non si era fatto mai mancare il teatro a cui era rimasto sempre molto legato, e anche alcune fiction tv, tra cui la recente Fabrizio De André: Principe libero. Chi scrive è particolarmente legato al suo Ruggero Mazzalupi del Ferie d'agosto (1996) di Paolo Virzì, una sintesi satirica della società italiana che mantiene ancora una sua validità.

Alla ricerca nei nostri archivi di qualcosa che lo rappresentasse, ci siamo imbattuti in questa breve intervista di cinque anni fa, nella quale ci illustrava un film che sarebbe uscito qualche mese dopo, La mossa del pinguino, commedia d'esordio alla regia di Claudio Amendola. Sono soltanto due minuti e mezzo, eppure si capiscono diverse cose della persona e della sua professionalità: l'analisi e l'approfondimento del suo personaggio (anche in rapporto a quello degli altri colleghi, l'Antonello citato è Antonello Fassari), come pure il desiderio di uscire dai binari della promozione pura e semplice, per inserire qualcosa del suo vissuto e della sua generazione. La chiusa, "Facciamo un lavoro socialmente utile", pronunciata spegnendo momentaneamente il suo sorriso marchio di fabbrica, urgente e ironico, è una sintesi che forse qualcun altro gli invidierebbe.



La mossa del pinguino: Ennio Fantastichini ci parla in anteprima del film