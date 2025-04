Un film Minecraft primo al boxoffice italiano, negli USA partenza record per un film tratto da un videogioco

News Cinema

Non solo Un film Minecraft è partito in prima posizione al botteghino italiano del weekend, ma negli USA ha segnato il record del miglior esordio per un film tratto da un videogioco (nel mondo intero vince tuttavia ancora Super Mario). Da noi al secondo posto c'è Le assaggiatrici, al terzo Biancaneve.

Un film Minecraft, appena uscito in tutto il mondo, ha raccolto 301.000.000 dollari (fonte Boxofficemojo), 4.756.000 euro al boxoffice italiano del weekend (fonte Cinetel): per una differenza di appena 18 milioni di dollari non è diventato il film tratto da un videogioco con il miglior debutto della storia, sconfitto da Super Mario Bros - Il Film (2023), ma non negli USA. Lì infatti il lungometraggio basato sul fenomeno Mojang ha segnato un record da 157 milioni di dollari contro i 146 dell'idraulico baffuto due anni fa, grazie a una performance al di là delle aspettative degli stessi analisti. Da noi Super Mario raccolse 6.972.400 euro, avendo a disposizione un giorno di programmazione in più, ma comunque ottenendo una media giornaliera migliore di quella di Un film Minecraft. Sconfitta sul filo di lana a parte, il lungometraggio con Jason Momoa e Jack Black, diretto da Jared Hess, è costato 150 milioni di dollari stando a Variety, per cui è già avviato verso un trionfo commerciale: è il miglior debutto nelle carriere di Momoa e Black, che tra l'altro sotto forma di pura voce era presente anche nello stesso Super Mario, come doppiatore originale di Bowser... un vero portafortuna per le traduzioni videogioco-cinema! A parte il primo weekend, ora si tratta di capire se Un film Minecraft potrà crescere nelle settimane fino a insediare il record del 1.360.847.700 dollari dell'eroe Nintendo.