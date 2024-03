Un Altro Ferragosto: Mauro Donzelli e Federico Gironi a ruota libera sul nuovo film di Paolo Virzì - Guarda il video

News Cinema

È uscito nelle sale l'attesissimo sequel di Ferie d'agosto, e i nostri due commentatori ne hanno parlato insieme in questo modo (con una postilla finale sulle altre uscite in sala del fine settimana).

È nelle sale di tutta Italia Un Altro Ferragosto, il nuovo, attesissimo film di Paolo Virzì, sequel di Ferie d'agosto che arriva a ventotto anni di distanza di quel profetico primo film capace di raccontare e anticipare l'Italia degli anni Novanta.

Un Altro Ferragosto fa incrociare nuovamente sull'isola di Ventotene la famiglia "di sinistra" dei Molino e quella "di destra" dei Mazzalupi: alcuni di loro non ci sono più (Ennio Fantastichini e Piero Natoli ci hanno lasciato anni fa), ma tutti gli altri sono tornati - da Silvio Orlando a Sabrina Ferilli, da Laura Morante a Paola Tiziana Cruciani, passando per tutti gli altri - e con loro ci sono interessanti nuove entrate: Andrea Carpenzano, Anna Ferraioli Ravel, Vinicio Marchioni, Christian De Sica e Emanuela Fanelli, giusto per citare qualcuno.

Da Ferie d'agosto a Un Altro Ferragosto sono trascorsi quasi trent'anni, che hanno lasciato dei segni evidenti in tutti i protagonisti, e anche la realtà che li circonda è cambiata.

Mauro Donzelli e Federico Gironi si sono incontrati online, e hanno parlato assieme a ruota libera di questo nuovo film di Paolo Virzì, di cui potete anche leggere la recensione di Donzelli.

Ecco il video della loro chiacchierata:





