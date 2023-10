Tributo al grande Ugo Tognazzi nell'anniversario della scomparsa: ecco alcuni dei suoi migliori film in streaming

News Cinema

L'artista deceduto il 27 ottobre 1990 ha saputo spingersi dove molti altri non hanno osato. A confermarlo i film in streaming che trovate qui sotto.

Nel corso di una carriera encomiabile ed estremamente versatile, Ugo Tognazzi si è molto spesso spinto oltre quei confini del grottesco che altri colleghi hanno superato con maggiore cautela. La lunga e straordinaria collaborazione con un cineasta visionario quale Marco Ferreri ha certamente contribuito a sviluppare in Tognazzi una visione particolare e coraggiosa del proprio mestiere di attore, in cui l’uomo ha messo se stesso di fronte a uno specchio deformante confessando con sincerità la propria finitezza. Per questo ammiriamo Ugo Tognazzi come pochi altri interpreti del nostro cinema, e nell'anniversario della sua scomparsa gli rendiamo omaggio con cinque dei suoi film in streaming. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Ugo Tognazzi

La grande abbuffata (1973)

Il film definitivo sulla disillusione di una generazione di intellettuali che ormai non hanno più alcuna capacità di definire il presente sociale, politico, culturale dell’Italia. Meglio rinchiudersi dentro una villa in caduta libera e ammazzarsi di cibo. Marco Ferreri porta alle estreme conseguenze il suo discorso filmico e rende La grande abbuffata un capolavoro di verità macabra, incontenibile. Oltre a un grande Tognazzi troviamo anche Marcello Mastroianni, Michel Piccoli e Philippe Noiret. Bellissimo e struggente. Disponibile su Amazon Prime Video.

Romanzo popolare (1974)

Il triangolo no, almeno non in maniera talmente spudorata e classista. Mario Monicelli gioca con i pregiudizi e le convenzioni di un’Italia lavoratrice, casalinga, squattrinata e viscerale. Insieme a un Tognazzi in grande forma troviamo Michele Placido alle prime interpretazioni e una Ornella Muti già “musa” silenziosa. Romanzo popolare è una commedia drammatica di indubbia efficacia, che mostra il lato umano ma anche quello meschino di personaggi veri, in chiaroscuro. Uno spasso. Disponibile su Amazon Prime Video.

Amici miei (1975)

Amici miei: Il trailer della versione restaurata film - HD

Il film per cui Tognazzi verrà ricordato in eterno, uno studio dissacrante e malinconico dell’uomo moderno, ormai incapace di rappresentare un pilastro della comunità, il simbolo della saldezza del tessuto sociale. Insieme ad Adolfo Celi, ancora Noiret e tutti gli altri, Tognazzi lascia esplodere il suo istrionismo e regala ad Amici miei un’anima tanto spassosa quanto funebre. Monicelli e Pietro Germi fanno di questo film una pietra miliare della nostra commedia. E con pieno diritto. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes.

Il vizietto (1978)

Edouard Molinaro compie un piccolo prodigio di commedia che mescola pochade alla francese con un gusto del lazzo all’italiana portato da un Tognazzi a dir poco funambolico. Accanto a un sublime Michel Serrault formano una coppia leggendaria, che fa de Il vizietto un film di culto generazionale, capace di rompere barriere e pregiudizi con la forza della risata. Anche il remake americano di Mike Nichols con Robin Williams e Gene Hackman decisamente non scherza, ma questo rimane l’originale…Grande Ugo…Disponibile su Amazon Prime Video.

La terrazza (1980)

Ancora uno sguardo amaro e pessimista sull’Italia che si parla addosso, che gira a vuoto invece di agire, di cambiare. Ettore Scola, il maestro delle chiacchiere applicate ai veri inetti, dirige Tognazzi, Mastroianni, Vittorio Gassman e molti altri in un film quasi tutto in interni, metaforico e ruggente, pieno di spunti di riflessione come sempre nel cinema di questo maestro-artigiano. La terrazza vince a Cannes per la miglior sceneggiatura, e conferma come Tognazzi sapeva essere grande solista ma anche menestrello al servizio di colleghi e storia. Indimenticabile. Disponibile su Google Play.