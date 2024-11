Trailers Film Fest 2024, i premi della ventiduesima edizione: vincono Io Capitano, Dogman e Challengers

News Cinema

Per la prima volta a Roma, il Trailers Film Fest si è chiuso ieri sera con la premiazione. Hanno trionfato Io Capitano, Dogman, Challengers e La Vita Accanto. Ecco tutti i riconoscimenti assegnati durante la serata.

Si è conclusa ieri sera al Cinema Savoy di Roma la ventiduesima edizione del Trailers Film Fest, che è l'unico festival dedicato ai trailer e alla promozione cinematografica. Organizzato dall'Associazione Culturale Seven in collaborazione con Ottoemmezzo, leader nel settore della realizzazione di campagne di comunicazione per il mercato dell'Entertainment, è diretto da Stefania Bianchi e premia anche i booktrailer, i pitch trailer e i poster cinematografici.

Durante le tre serate del Trailers Film Fest 2024 sono stati proiettati tre film: Modi - Tre Giorni sulle Ali della Follia, I Bambini di Gaza - Sulle onde della Libertà e Pier Paolo Pasolini - Una Visione Nuova. Il Secondo, diretto da Loris Lai e tratto da un libro di Nicoletta Bortolotti, si è aggiudicato il Premio Film Rivelazione dell’Anno, mentre il terzo è stato introdotto dal regista Giancarlo Scarchilli e ha preceduto una selezione di trailer di film di Pier Paolo Pasolini.

In questo 2024 il Trailers Film Fest ha dato spazio a una parte formativa, collaborando con il Liceo Artistico Paritario Ugo Foscolo di Ostia, che ha ospitato il workshop Realizzare un manifesto cinematografico, curato Marco Innocenti, Art Director di Brivido & Sganascia. Nella stessa sede si è tenuta la Masterclass Professione Trailer Maker con Daniele Cametti Aspri di Visioni Condivise.

Infine, ad aprire la seconda serata del festival è stato un incontro intitolato AI e promozione cinematografica: opportunità e sfide , orgianizzato con Anica e moderato da Paolo Penza, fondatore di Torpedo Film. A seguire, l'incontro Raccontare l’idea di un film con un pitch trailer

I premi del Trailers Film Fest 2024

Ecco i riconoscimenti assegnati quest'anno dal Trailers Film Fest:

Miglior Trailer Italiano

Io Capitano - r ealizzato Da Cit Studio e distribuito da 01 Distribution

Miglior Trailer Europeo

Dogman - N el trailer internazionale doppiato dall’originale, realizzato da P&B Communication e distribuito da Lucky Red

Miglior Trailer World

Challengers - nel trailer internazionale, distribuito da Warner Bros.Italia

Votato online dal pubblico, il Premio Miro Grisanti al Miglior Trailer del Pubblico

La Vita Accanto - realizzato da Sara Lardani e distribuito da 01 Distribution

Il voto online del pubblico ha premiato come Miglior Poster

Cento Domeniche - realizzato da Twinpix e distribuito da Vision Distribution

Miglior Booktrailer

Cenere - realizzato da Antonella Barbera e Fabio Leone e prodotto da Le Lune

Premio Film Rivelazione 2024

I Bambini Di Gaza – Sulle Onde Della Libertà , - diretto da Loris Lai e distribuito da Eagle Pictures

Miglior Pitch Trailer

Il peso del mondo - di Federico Mazzarisi

Votato dal pubblico online, il Premio al miglior Content Creator Cinema 2024 powered by Syncronia :

Serena Marletta (Seremarli) e LaScimmiaPensa.com per Terrifier 3 di Plaion Pictures perdi Plaion Pictures

Ad attribuire il riconoscimento per il miglior trailer italiano, il miglior trailer europeo e il miglior trailer World è stata una giuria di giornalisti, composta da:

Claudia Catalli (Grazia, L'Espresso e La Stampa)

(Grazia, L'Espresso e La Stampa) Giulia Bianconi (Il Tempo)

(Il Tempo) Carlo Cerofolini (Taxidrivers)

(Taxidrivers) Pino Gagliardi (Ciak)

(Ciak) Francesco Parrino (The Hotcorn)

Questa invece la giuria del concorso Pitch Trailer 2024:

Pier Francesco Aiello , CEO di PFA Films

Angelo Bassi , CEO di Mediterranea Productions

Jacopo Capanna , CEO di Artisti Associati spa e Moonligh

Paolo Orlando , direttore della distribuzione di Medusa Film

Gianluca Pignataro, direttore marketing di Fandango

Rino Sciarretta, CEO di Zivago Film

