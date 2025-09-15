Toy Story 5 potrebbe non essere l'ultimo? ll regista: "Amiamo i personaggi così come li amano i fan"

News Cinema

Andrew Stanton, regista di Toy Story 5 in sala dal giugno 2026, non ha escluso che le avventure di Woody e Buzz continuino all'infinito. Scattano i commenti sarcastici, però bisogna anche ricordare che al cinema per Elio non c'è stata proprio la fila... Ci sarà per Hoppers... o solo per Toy Story 5?

I franchise sono porti sicuri, specialmente nei momenti di tempesta: reduce da un (immeritato, a nostro parere) fiasco per Elio, la Pixar sta lavorando sul film a soggetto originale Hoppers, in arrivo a marzo 2026... e naturalmente su Toy Story 5, che sarà nelle nostre sale nel giugno 2026. È abbastanza normale che la maggior parte del pubblico abbia sentito parlare solo di quest'ultimo, così non dovrebbe stupire che, discutendo con la stampa, il regista Andrew Stanton abbia suggerito che Toy Story 5 potrebbe non essere l'ultimo atto di questa serie al cinema. D'altronde, un tempo si riteneva persino che Toy Story 3 sarebbe stato il capitolo finale, invece è arrivato Toy Story 4... Leggi anche Elio della Pixar, flop oppure Elemental bis? Pete Docter: "Ma non possiamo rischiare di arrivare a Toy Story 27"

Toy Story 6 oltre Toy Story 5? Nulla si può escludere, parola (indiretta) di Andrew Stanton