Toy Story 5 potrebbe non essere l'ultimo? ll regista: "Amiamo i personaggi così come li amano i fan"
Andrew Stanton, regista di Toy Story 5 in sala dal giugno 2026, non ha escluso che le avventure di Woody e Buzz continuino all'infinito. Scattano i commenti sarcastici, però bisogna anche ricordare che al cinema per Elio non c'è stata proprio la fila... Ci sarà per Hoppers... o solo per Toy Story 5?
I franchise sono porti sicuri, specialmente nei momenti di tempesta: reduce da un (immeritato, a nostro parere) fiasco per Elio, la Pixar sta lavorando sul film a soggetto originale Hoppers, in arrivo a marzo 2026... e naturalmente su Toy Story 5, che sarà nelle nostre sale nel giugno 2026. È abbastanza normale che la maggior parte del pubblico abbia sentito parlare solo di quest'ultimo, così non dovrebbe stupire che, discutendo con la stampa, il regista Andrew Stanton abbia suggerito che Toy Story 5 potrebbe non essere l'ultimo atto di questa serie al cinema. D'altronde, un tempo si riteneva persino che Toy Story 3 sarebbe stato il capitolo finale, invece è arrivato Toy Story 4... Leggi anche Elio della Pixar, flop oppure Elemental bis? Pete Docter: "Ma non possiamo rischiare di arrivare a Toy Story 27"
Toy Story 6 oltre Toy Story 5? Nulla si può escludere, parola (indiretta) di Andrew Stanton
Come hanno recentemente dimostrato i numeri, la sequenza 2024-2025 di uscite Pixar ha portato al trionfo Inside Out 2, con 1.700.000.000 dollari d'incasso mondiale, mentre ha scagliato nell'abisso Elio, con un record negativo per la casa di Emeryville, 153.400.000. Prima ancora c'era stato il salvataggio per il rotto della cuffia di Elemental, andato in pari con fatica. Difficile negare che il pubblico vada dove vanno i grossi marchi e franchise, mentre tende a diffidare (quando non ignora del tutto) le proposte a soggetto originale: in seno alla Disney, che tra l'altro ha commissionato ai colleghi dei Walt Disney Animation Studios Zootropolis 2, nonché Frozen 3 & 4, la Pixar deve badare alla sua sopravvivenza e trova riparo da Woody & Buzz, inizio di tutto trent'anni or sono.
Sta facendo discutere un passaggio di una recente dichiarazione di Andrew Stanton (premio Oscar per Alla ricerca di Nemo e Wall-E, nomination per la sceneggiatura del primo Toy Story), regista di Toy Story 5: "Devo ringraziare i fan perché amano questo mondo tanto quanto noi. È chiarissimo quanto tutti vogliano bene a questi personaggi, quanto li sentano vicini, e noi proviamo le stesse sensazioni. Non vediamo l'ora di darvi altre storie." Altri seguiti di Toy Story? C'è chi non risconosce più la Pixar che sfornava punti di riferimento dell'arte dell'animazione, "rea" peraltro di aver incrinato la trilogia di Toy Story con Toy Story 4 (2019, di Josh Cooley)... che però registrò nel mondo intero 1.073.000.000 di dollari, perplessità o meno.
In realtà l'intero ecosistema Disney, ma anche Pixar, non ha mai disdegnato di insistere sui cavalli di battaglia, non soltanto per ragioni economiche, ma anche perché creare personaggi in grado di accompagnare per anni l'esistenza di tutti era una parte di quell' "illusione della vita" alla quale puntavano i grandi artisti Disney negli anni Trenta e Quaranta, quando i cortometraggi dettavano legge. Il problema nasce semmai quando questo mondo di personaggi variegati stenta a rimpolparsi, perché non si riesce a far passare nuove proposte (pur provandoci), costringendo veterani come Woody agli straordinari, quando vorrebbero magari prendersi un periodo di meritato riposo...