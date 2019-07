Toy Story 4 non intacca il primato degli incassi di Toy Story 3

News Cinema

Il quarto capitolo della saga Disney-Pixar sta registrando ottime cifre, ma il miliardo di dollari del terzo atto è molto lontano.

Mentre Annabelle 3 supera Toy Story 4 al botteghino italiano, nel resto del mondo il quarto capitolo della saga Disney-Pixar è arrivato a 520 milioni di dollari d'incasso. A fronte di un budget di 200 e una permanenza in sala che ha ancora colpi in canna, di certo non si può definire un flop, anzi: frutterà alla casa madre solidi guadagni. Nonostante tutto, visto che negli States è stato appena defenestrato dalla vetta da Spider-Man Far From Home, sembra ormai impossibile che Toy Story 4 possa battere il primato di Toy Story 3 nella saga: il film di Lee Unkrich nel lontano 2010 portò a casa 1.067.000.000 di dollari, segnando un record per un film di animazione, poi battuto da altri.

Toy Story nel 1995-96 si affacciò sul mercato forte della sua innovazione tecnica, in quanto primo lungo animato interamente in CGI, "fermandosi" a 373 milioni di dollari mondiali (di allora!). Con Toy Story 2 nel 1999 il mito Pixar era già nato, e il film rastrellò quasi 500 milioni. I margini di guadagno erano tuttavia più ampi di adesso: primo e secondo atto costarono rispettivamente 30 e 90 milioni (salto che suggerisce il rapido passaggio della CGI da fenomeno sperimentale a produzione complessa hollywoodiana).