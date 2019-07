Annabelle 3 fa fuori gli avversari nel primo giorno d'uscita

News Cinema

Al primo posto ieri, con oltre 400.000 euro, il terzo film dedicato alla bambola posseduta. Una bella lotta quella coi bravi giocattoli di Toy Story 4.

L'estate è, sempre più, la stagione dell'horror al cinema. Il pubblico degli appassionati non ha problemi a riempire le sale anche in questa stagione, quando, oltretutto, al cinema si sta più freschi che fuori. Uscito il 3 luglio, un giorno prima del solito, Annabelle 3 è partito dunque benissimo, incassando oltre 400.000 euro ieri e battendo il trionfatore del momento: Toy Story 4, in sala da una settimana, che ne ha incassati 249.000. È una sfida che fa sorridere, a pensarci bene, quella tra giocattoli cattivi e giocattoli buoni che si profila indirettamente tra i due film e che è, ovviamente, sbilanciata a favore del film Pixar.

Ma anche così non è andata male. Annabelle 3, debutto alla regia dello sceneggiatore di tutti e tre gli spin-off di The Conjuring, Gary Dauberman, ha incassato in America - dove è attualmente terzo - oltre 36 milioni di dollari, per un totale globale di 83 milioni di dollari, destinato ad aumentare. I due precedenti film della serie hanno portato a casa globalmente ben 563 milioni di dollari. Non si conosce il budget del film ma è stimabile, essendo un prodotto medio e considerando il precedente, che si aggiri intorno ai 15 milioni di dollari.

Il fortunato franchise fa riferimento a una bambola considerata maledetta e conservata nella Stanza degli Artifatti o Museo dell'occulto di Ed e Lorraine Warren, nella loro casa in Connecticut. In realtà la vera Annabelle, che si vede a un certo punto nel film, è una Raggedy Ann, una tipica bambola di pezza coi capelli di lana rossa e il naso a triangolo, creata nel 1915 e molto popolare negli anni Sessanta.

