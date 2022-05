Top Gun Maverick scalda i motori al boxoffice italiano del weekend, Doctor Strange 2 oltre gli 800 milioni nel mondo

News Cinema

Le anteprime di Top Gun Maverick al botteghino italiano aprono la strada per un primo effettivo weekend dagli ottimi numeri. Nel frattempo Doctor Strange nel Multiverso della Follia è secondo e supera gli 800 milioni di dollari nel mondo.

Top Gun Maverick non è ancora uscito in tutte le sale (arriverà dal 25), ma è già il vincitore del boxoffice italiano del weekend: nell'anteprima del 21 e 22 solo nelle sale del circuito The Space, ha incassato infatti quasi 820.000 euro, scaldando letteralmente i motori per quello che si preannuncia un ottimo fine settimana. C'è grande attesa per il film di Joseph Kosinski, sequel dello storico Top Gun del 1986, ancora con lo stesso immarcescibile interprete, Tom Cruise, celebrato a Cannes.

Al secondo posto troviamo, sceso alfine dal primo, Doctor Strange nel Multiverso della Follia: il cinecomic di Sam Raimi, tassello visionario del Marvel Cinematic Universe, ha registrato altri 670.000 euro, toccando il totale italiano di 12.520.000. È quindi al momento in seconda posizione negli incassi stagionali nostrani (dietro all'irraggiungibile Spider-Man No Way Home), avendo scalzato, qui come nel mondo intero, The Batman. Il film con Benedict Cumberbatch ed Elizabeth Olsen viaggia al momento sugli 803.000.000 dollari, calcolando gli introiti di tutti i mercati, con Russia e Cina che mancano all'appello. Costato sui 200 milioni, è un flop solo per chi abbia le traveggole e lo paragoni col caso particolare di No Way Home, per il resto è una rinascita al boxoffice per i Marvel Studios, che arrivavano dalla debole media dei 400 milioni portati a casa a testa da Black Widow, Shang-Chi ed Eternals.