Top Gun 3, Tom Cruise conferma che il film è ancora in lavorazione

Seppur impegnato con il press tour di Mission: Impossible - The Final Reckoning, Tom Cruise ha spezzato una lancia a favore di Top Gun 3.

Seppur impegnato con la sua ultima Mission: Impossible, presentata in anteprima durante il Festival di Cannes 2025, Tom Cruise non ha potuto fare a meno di affrontare l’altro elefante nella stanza: cosa ne sarà di Top Gun? Dopo il risultato interessante di pubblico e critica riscosso da Top Gun: Maverick, l’attore protagonista ha confidato di essere ancora fortemente interessato al suo pilota e ha offerto un promettente aggiornamento relativo al terzo film.

Top Gun 3, Tom Cruise conferma che il progetto è ancora in fase di lavorazione ma non è l’unico

Sono trascorsi tre anni da quando Top Gun: Maverick ha riportato l’abile pilota di Tom Cruise ancora una volta sullo schermo. La prima volta, invece, risale al 1986. Seppur siano trascorsi più di trent’anni dal primo al secondo film, per il terzo non bisognerà attendere così a lungo, almeno stando alle recenti dichiarazioni del suo protagonista. Ai microfoni di Today Australia, durante la promozione di Mission: Impossibile – The Final Reckoning, l’attore ha confermato che Top Gun 3 è effettivamente in lavorazione con le trattive ancora in corso: “Sì, stiamo pensando e parlando di tante storie diverse, di cosa potremmo fare e cosa è possibile realizzare. Mi ci sono voluti 35 anni per capire Top Gun: Maverick, quindi stiamo lavorando a molti aspetti, stiamo discutendo anche di Giorni di tuono”.