Tony Stark potrebbe tornare nel Marvel Cinematic Universe? La risposta di Kevin Feige

Kevin Feige, boss dei Marvel Studios che si stanno leccando le ferite per il flop di The Marvels, risponde a una domanda che serpeggia tra i fan: con tutti questi multiversi, potrebbe tornare l'Iron Man / Tony Stark di Robert Downey Jr.?

Con The Marvels che accusa i colpi del botteghino come non era mai accaduto a un film del Marvel Cinematic Universe, qualche fan comincia a sognare un possibile ritorno di Tony Stark alias Iron Man alias Robert Downey Jr., grazie alla provvidenziale magia del Multiverso, al centro peraltro della seconda stagione di Loki e del personaggio di Kang in questa Fase 5. Non sappiamo se la tentazione c'è stata, però Kevin Feige, interpellato da Variety, ha escluso la cosa. Leggi anche The Marvels, la recensione del nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe

Robert Downey Jr. non tornerà nel Marvel Cinematic Universe come Iron Man

Con quasi 200 milioni di dollari raccolti dalla sua uscita, The Marvels ha segnato un nuovo record negativo per i Marvel Studios: è il più basso incasso della storia del Marvel Cinematic Universe, battendo i 264 dell'Incredibile Hulk nel 2008 (che aggiornati all'inflazione sarebbero oggi 377). Considerando la freddezza che avvolge l'MCU negli ultimi mesi, con il flop di Ant-Man 3 e il numero di visualizzazioni per la seconda stagione di Loki ridotto rispetto a quello della prima, è normale pensare che il boss Kevin Feige sia un po' preoccupato. Considerando che il trionfo-climax di Avengers: Endgame, incasso mondiale da 2.800.000.000 dollari, sembra un ricordo del passato, farebbe bene riportare un po' di quel passato nel presente difficile dell'MCU? Complice il comodo Multiverso, potrebbe tornare un'icona come il Tony Stark alias Iron Man di Robert Downey Jr.? In una parola: no. In modo più chiaro, Feige spiega:

Manterremo quel momento [la morte di Tony, ndr] così com'è. Non lo toccheremo mai più. Abbiamo lavorato tutti molti anni per arrivarci, e non vorremmo mai e poi mai annullarlo come per magia.