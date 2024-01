Tom Hollander riceve per sbaglio la paga di Tom Holland per gli Avengers, si sente insignificante

News Cinema

Tom Hollander, celebre per il ruolo di Beckett nella saga dei Pirati dei Caraibi, ha per errore ricevuto un avviso di pagamento per un bonus riservato a Tom Holland. Per gli Avengers. Mai vista in vita sua una cifra del genere, ci ride su: "È così che va lo showbiz!"

Forse Tom Hollander non è mai stato noto come Tom Holland negli Spider-Man, però - oltre a essere molto stimato e attivissimo - l'attore inglese ora 56enne godette di una certa popolarità da blockbuster come villain della prima trilogia dei Pirati dei Caraibi, nei panni di Lord Cutler Beckett. Ospite del Late Night with Seth Meyers, ha raccontato di essere ogni tanto scambiato ("non visualmente") per il quasi omonimo Holland, e una volta l'equivoco si è accompagnato a un piccolo shock...





Tom Hollander: "Mi sa che non ho fatto Avengers, ma erano un sacco di soldi!"

Negli ultimi tempi Tom Hollander è stato nel cast della serie White Lotus e nel film The King's Man - Le origini, e sarà Truman Capote nella serie Feud: Capote Vs. The Swans di FX/Hulu (da noi Disney+). L'attore rimane celebre presso il grande pubblico per il suo ruolo dello spregevole Lord Cutler Beckett in Pirati dei Caraibi - La maledizione della prima luna, Pirati dei Caraibi - La maledizione del forziere fantasma e Pirati dei Caraibi - Ai confini del mondo (2003-2007). Lui e il quasi omonimo Tom Holland, l'ultimo Spider-Man del Marvel Cinematic Universe, come racconta, vengono spesso confusi sulla carta, dando origine a equivoci che racconta nel video (da timecode 9:00) con un "understatement british" davvero esilarante. Quel che è peggio però, i due Tom condividevano qualche anno fa la stessa agenzia che si occupa delle loro buste paga. Un giorno, per un solo attimo, Hollander ha visto una cifra che solo Holland avrebbe mai potuto leggere...

È stato molto difficile. Perché, come si dice, c'ero prima io. Ma la sua fama è colossale. Mi capita persino di essere confuso con lui. In contesti non visivi. [...] A volte mi presentano a dei bambini molto molto eccitati. Poi confusi. Poi delusi. "I miei figli non vedono l'ora di incontrarti!" "Sei sicuro?" "No davvero!" "Secondo me no, però portali qui." Arrivano con "Dov'è? Dov'è?!?!?!", mi guardano e "Naaaahhh". [...] E una volta la gente del reparto contabile della mia agenzia si confuse. Abbiamo avuto la stessa agenzia. Non per molto. [... Ero a teatro a vedere un amico che faceva Čechov per 300 sterline alla settimana, ma bravissimo, io ero lì nel pubblico con senso di superiorità, avevo appena fatto uno special della BBC per 30.000, con l'idea di fare il paternalista superiore col mio amico, per dirgli quanto fosse stato bravo]. Mi arrivò una mail dall'agenzia che diceva: "Primo pagamento per i bonus di Avengers." "Mi sa che io non ho fatto Avengers..." Era una somma stupefacente, e non era nemmeno il suo salario, era la prima tranche di pagamenti per i suoi bonus! Non tutti i bonus, solo il primo pagamento! Erano più soldi di quanti ne avessi mai visti! Una roba da sette cifre. E aveva tipo 20 anni. Il mio senso di superiorità evaporò molto rapidamente... Eh, ma è così che funziona lo showbiz!