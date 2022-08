Tom Holland dice basta ai social con un video: "Ne va della mia salute mentale"

News Cinema

Tom Holland ha deciso di scomparire dai social media almeno per un po’. L'attore ne ha spiegato le motivazioni ai suoi fan con un video nel quale dice che Instagram e Twitter sono una minaccia per la sua salute mentale.

Non sempre la celebrità è un vantaggio e un motivo di orgoglio e felicità. Lo sa bene Tom Holland che, all'indomani di Spider-Man: Homecoming, è diventato improvvisamente una star. Il giovane attore, però, più che avere un problema a gestire il suo successo, si sente scomodo e irrequieto per via dei social, che ha deciso di abbandonare, almeno temporaneamente.

Come si conviene a un personaggio ben noto e amato da milioni di persone, Holland ha dovuto comunicare al mondo il suo momentaneo ritiro da Instagram e Twitter. Lo ha fatto con un post condiviso sulla sua pagina Instagram, che al momento conta 6.67 milioni di follower, mentre a seguirlo su Twitter sono 7.4 milioni di persone.

Il video in ci Tom Holland dice arrivederci ai social

Il post di Tom Holland su Instagram è un video nel quale il nuovo Spider-Man annuncia l'intenzione di dire basta alla schiavitù dei social, Il video, che dura quasi tre minuti, si intitola Breve ritorno su Instagram e comincia così:

Ciao, ragazzi, è un'ora che provo a fare questo video. E per qualcuno che ha passato gli ultimi, non so, 13 o 14 anni, o comunque il tempo trascorso da quando ho cominciato a recitare, è così tanto? Sì, probabilmente è così tanto, sembra che io non riesca a dire quello che voglio dire senza prendere una papera ogni cinque minuti. Quindi proverò un'altra volta.

Poi Tom Holland spiega, con grande franchezza:

Mi sono preso una pausa dai social media per la mia salute mentale, perché trovo Instagram e Twitter sovreccitanti e travolgenti. Quando leggo cose su di me online, precipito in una spirale e alla fine ne va della mia salute mentale.

Alla fine del video, Tom Holland consiglia, ai giovani che dovessero aver bisogno di un aiuto psicologico, l'associazione benefica Stem 4 e l'associazione no-profit Brothers Trust, fondata dai suoi genitori. Nella didascalia sotto il video leggiamo:

Buongiorno e arrivederci... Mi sono preso una pausa dai social media per la mia salute mentale, ma mi sento in dovere di apparire qui per parlare di @stem4org. Stem4 è una delle associazioni benefiche che @thebrotherstrust è molto fiera di sostenere, e mi piacerebbe rubarvi un momento per sottolineare il loro fantastico lavoro. Per favore, trovate il tempo per guardare il mio video e sentitevi liberi di farlo vedere a chi pensate ne gioverebbe. Lo apprezzerei tantissimo.

Tom Holland non è certo l'unica celebrity ad abbandonare, almeno per un po’, i social media. Daisy Ridley, per esempio, è tornata su Instagram dopo sei mesi di assenza. Hanno preso una pausa anche Selena Gomez, Lorde e Kim Kardashian.