Tom Hardy vince un torneo di Jiu-Jitsu in Inghilterra, l'avversario stupito di trovarselo di fronte

News Cinema

Immaginate la sorpresa di uno sportivo che partecipa a un torneo aperto di Jiu-Jitsu in Inghilterra e si trova davanti Tom Hardy in persona! Che forse inevitabilmente vince.

Ammirato per le sue capacità recitative quanto per la sua potente presenza scenica, Tom Hardy si tiene allenato: tanto allenato da partecipare in Inghilterra pochi giorni fa alla UMAC Milton Jeynes Brazilian Jiu-Jitsu Open, un torneo aperto di jiu-jitsu. Immaginate la sorpresa degli atleti che se lo sono trovati di fronte e l'hanno riconosciuto. Leggi anche Vemom 3: Tom Hardy ci mostra la prima pagina della sceneggiatura

Tom Hardy si dà al jiu-jitsu in Inghilterra e vince

Quando Tom Hardy si è presentato all'Ultimate Martial Arts Championships Milton Jeynes Brazilian Jiu-Jitsu Open il 17 settembre, non ha mancato di suscitare scalpore, che è uno dei pregi e uno dei difetti della fama. Sembra che, stando al sito The Direct, uno dei suoi sfidanti sia rimasto spiazzato dalla sua apparizione, ma l'interprete di Venom 2: La furia di Carnage gli abbia detto: "Dimentica che sono io e fai quello che faresti normalmente".

Chissà se è veramente successo e gli sfidanti hanno mantenuto la concentrazione, ma fatto sta che Hardy ha vinto il primo posto nella sua categoria (per chi ha dimestichezza, riportiamo MALE GI / BLUE / MASTER 3 - 41+).

Normale che uno degli organizzatori abbia celebrato la pubblicità data dalla partecipazione dell'attore, che vedremo prossimamente nel thriller Havoc di Garreth Evans su Netflix: "Tutti l'hanno riconosciuto, ma è stato molto umile, felice di prendersi del tempo per farsi fotografare insieme alla gente. È stato un vero piacere vederlo gareggiare nella nostra competizione".