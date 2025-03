Timothée Chalamet si avvicina a Sleepy Hollow? Nuova versione in vista dalla Disney

News Cinema

A quanto si dice, la Disney avrebbe offerto a Timothée Chalamet il ruolo del protagonista di Ichabod, nuovo adattamento di "La leggenda di Sleepy Hollow" di Washington Irving, già trasposto in cartoon dalla Disney stessa nel '49, nonché da Tim Burton in un film dal vero con Johnny Depp nel 2000.

Timothée Chalamet, nonostante abbia il carnet impegnato, potrebbe avviarsi verso una nuova incarnazione di un mito americano: niente Bob Dylan questa volta, ma Ichabod Crane, il maestro di scuola protagonista della novella "La leggenda di Sleepy Hollow" di Washington Irving. Stando allo scooper Daniel Richtman, l'offerta sarebbe arrivata dalla Disney, che nel 1949 già traspose la storia in gustoso mediometraggio animato. Nel 1999 la riportò sullo schermo Tim Burton, modificandola però in modo sensibile. In ogni caso, Chalamet non potrebbe occuparsi del film a stretto giro, per via dei due precedenti impegni che lo attendono nel 2025.

