A Complete Unknown: cantando Bob Dylan Timothée Chalamet raggiunge la vetta della classifica delle colonne sonore

Candidato all’Oscar per la sua interpretazione di Bob Dylan nel film di James Mangold A Complete Unknown, Timothée Chalamet festeggia la conquista del primo posto nella classifica delle colonne sonore USA. Tutto merito delle sue abilità canore.

È un momento d'oro questo per Timothée Chalamet, che si gode beatamente la sua seconda candidatura all'Oscar come miglior attore protagonista nonché il successo di A Complete Unknown, che segue quello di Dune - Parte 2. Come se non bastasse, ed è questa la notizia arrivata oggi, Timmy può festeggiare il trionfo della colonna sonora proprio di A Complete Unknown, in cui è lui a cantare le canzoni di Bob Dylan. Certo, ci sono anche dei brani di Monica Barbaro/Joan Baez e di Edward Norton/Pete Seeger, ma la maggior parte delle canzoni sono "sue", e il risultato ci sembra sorprendente perché per il film l'attore ha dovuto imparare a suonare chitarra e armonica, oltre a misurarsi con la riconoscibilissima voce nasale di Bob Dylan. E quindi chapeau, Monsieur Chalamet!

Un altro successo per Timothée Chalamet

Forbes ci informa che la colonna sonora di A Complete Unknown è al quarantunesimo posto della classifica USA dei migliori album, mentre nella classifica delle colonne sonore, come già detto, è in prima posizione.

Timothée Chalamet ha dimostrato per la prima volta di avere grandi capacità canore in Wonka, il reboot di Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, in cui interpretava il cioccolataio Willy Wonka. Ovviamente A Complete Unknown gli ha richiesto uno sforzo notevolmente maggiore, e infatti il nostro ha studiato a dovere e si è preparato per 5 lunghi anni. Il risultato di questo sforzo è, secondo molti, non una banale imitazione del Menestrello di Duluth ma una reinterpretazione della sua musica. Timothée, inoltre, è stato ospite dell'iconico Saturday Night Live, dove, ça va sans dire, ha cantato alcuni brani del film.

Prossimamente vedremo l'attore in Marty Supreme di Josh Safdie, che ha preso ispirazione dalla vita del campione di ping- pong Marty Reisman. Non sappiamo se Timothée Chalamet fosse un giocatore di ping-pong o meno prima di essere chiamato dal regista. Di certo ha dovuto migliorare la sua tecnica, visto che Marty Supreme non parla di una mezza calzetta.

Ricordiamo che A Complete Unknown ha ottenuto ben 8 candidature agli Oscar 2025, compresa quella per il miglior film e il miglior regista. Quanto a Dune - Parte 2, si presenta agli Academy Awards con 5 nomination: 4 "tecniche" e 1 come miglior film.