Tim Burton annuncia il suo prossimo film e no: non è Beetlejuice 3!

News Cinema

L'inizio della produzione di Beetlejuice 3 è imminente ma, in una recente intervista, Tim Burton ha rivelato di essere al lavoro anche su un nuovo progetto animato, esprimendo tutto il suo entusiasmo al riguardo.

Lo scorso aprile, l'annuncio che il franchise di Beetlejuice sarebbe diventato una trilogia ha spizzato ed entusiasmato i fan del leggendario Tim Burton. Dopo l'enorme successo del sequel del 2024 (451,9 milioni di dollari al botteghino mondiale), ambientato 36 anni dopo l'originale, la commedia horror avrà un terzo capitolo, la cui produzione è imminente. A confermare che la macchina organizzativa sta scaldando i motori è stato il CEO della Warner Bros. Pictures, Michael De Luca, ma non è tutto.

Durante una recente intervista con il portale messicano Milenio, il regista di Edward Mani di Forbici ha lasciato intendere di esser pronto per un ritorno all'animazione. Burton ha ideato il magnifico Nightmare Before Christmas e diretto La sposa cadavere e Frankenweenie. Ora afferma di aver quasi completato la sceneggiatura di un nuovo film d'animazione e di esserne "molto entusiasta".

Sì, sto lavorando a un progetto animato. Quindi spero di avere presto una sceneggiatura e poi procedere da lì. Ma è una cosa che mi entusiasma molto.

Tim Burton torna all'animazione: farà il sequel di Nightmare Before Christmas?

Nonostante la Warner Bros. abbia affermato che la produzione di Beetlejuice 3 inizierà a breve, le dichiarazioni di Tim Burton suggeriscono che, al momento, il visionario autore abbia altre priorità. Sembra fortemente motivato a portare avanti questo misterioso film animato, ma, com'è noto, dirigerà anche il remake dell'horrror del 1958, Attack of the 50 foot woman.

Ad ogni modo, i fan saranno senza dubbio ansiosi di vederlo tornare all'animazione, anche se significa attendere più del previsto per rivedere lo 'Spiritello Porcello' interpretato da Michael Keaton. Una cosa è certa: la Warner Bros. farà il possibile per assicurarsi che Tim non perda di vista Beetlejuice 3 sulla sua fittissima agenda. Né lo studio né il pubblico sono disposti ad aspettare altri 36 anni per un sequel! Con l'animazione, del resto, Burton ha iniziato la sua carriera. Convinto sostenitore delle tecniche tradizionali dello stop-motion, il regista potrebbe continuare a fare a meno di immagini generate al computer, in favore della caratteristica artigianalità.

L'avvio di un nuovo progetto animato solleva automaticamente interrogativi su un possibile sequel di The Nightmare Before Christmas. Sembra tuttavia improbabile che sia questo a cui il regista sta lavorando con passione. Si tratta quasi certamente di una storia originale. Burton ha precisato in più occasioni che la storia di Jack Skeletron e Sally è un "episodio unico" e difficilmente tornerà a metter mano alla sua opera d'animazione più famosa. Possiamo sperare, però, che infonderà nel nuovo lungometraggio l'affascinante creatività che l'ha reso il suo immaginario inconfondibile.