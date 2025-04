È ufficiale: Beetlejuice 3 si farà! Warner Bros. punta tutto sul bio-esorcista di Tim Burton

News Cinema

L'aldilà ha ancora qualcosa da raccontare e Beetlejuice non esiterà a farlo! Warner Bros. Pictures ha confermato che il bioesorcista nato dalla fantasia di Tim Burton sarà protagonista di un terzo film. Ecco tutto quello che sappiamo sul sequel!

L'ectoplasma più scorretto e disgustoso di Hollywood si è meritato una trilogia! Proprio così: Warner Bros. Pictures ha annunciato che Beetlejuice 3 è ufficialmente in lavorazione! Dopo il grande successo di Beetlejuice, Beetlejuice, sequel del cult del 1988 diretto da Tim Burton, gli studi vogliono battere il ferro finché è caldo. Forti delle scintille che Un Film Minecraft sta facendo al botteghino, i piani alti hanno confermato che riportare sulla terra il dispettoso bio-esorcista rientra tra le massime priorità.

Il sequel con Jenna Ortega, che ha visto il ritorno in scena delle star principali del film originale, a fronte di un budget di 100 milioni di dollari, ha incassato la cifra sbalorditiva di 451,9 milioni di dollari in tutto il mondo. Realizzare una trilogia sembra dunque una conseguenza logica. Ma è davvero una buona idea continuare a mungere il franchise?

Il co-presidente e CEO di Warner Bros. Pictures, Mike De Luca, si è lasciato sfuggire che il terzo capitolo non è solo un desiderio, ma è già in corso. Incalzato da Deadline, ha dichiarato: "L'inchiostro potrebbe non essersi ancora asciugato sugli accordi, ma è imminente". Una rivelazione che s'inserisce in un contesto più ampio: la Warner vuole rilanciare i titoli più amati della storia e, non a caso, ha grandi piani anche per saghe cult quali Guardia del corpo, Matrix, Amori & Incantesimi, Gremlins e I Goonies .

Beetlejuice 3: chi dirige il sequel e chi tornerà del cast originale?

I fan hanno atteso ben 36 anni per un sequel di Beetlejuice ma, stavolta, l'intervallo tra un film e l'altro sarà nettamente più breve. Le domande più urgenti sono anche le prime a balzare in mente: Tim Burton tornerà dietro alla macchina da presa? Il cast originale è disposto a cimentarsi in una nuova avventura soprannaturale? Michael Keaton, che più di tutti ha trasformato il personaggio in un'icona, ha recentemente confermato a E! News che sarebbe ben felice di vestire ancora una volta i sudici panni di Betelgeuse.

Meno propenso potrebbe essere, tuttavia, il visionario regista del franchise. Quando, mesi fa, gli è stato chiesto se avrebbe realizzato una trilogia, Burton si è mostrato incerto ed esitante, tutt'altro che entusiasta all'idea di dar vita ad un universo espanso. Il suo coinvolgimento è innegabilmente cruciale per garantire continuità e l'inconfondibile visione che definisce la saga. Senza la regia del papà di Edward Mani di Forbici, l'operazione rischia seriamente l'auto sabotaggio. D'altro canto, se Warner è così sicura di sé, probabilmente ha già intrapreso proficue trattative con il leggendario autore.

Anche il cast è fondamentale per sperare di eguagliare il successo di Beetlejuice, Beetlejuice. Il comeback di Winona Ryder e Catherine O'Hara è stato una mano santa per il sequel, accanto all'introduzione di interessanti new entry quali la già citata Ortega, Justin Theroux, Willem Dafoe e Monica Bellucci. Al momento nessuno dei suddetti ha commentato l'annuncio del terzo film. Le dinamiche della famiglia Deetz rappresentano il perfetto contraltare alle peripezie nell'al di là: stravolgere gli equilibri della saga sostituendo i principali protagonisti significherebbe correre un grosso rischio. Prima di farci un'idea - ed evitare di fasciarci la testa - è necessario attendere notizie più precise da Warner Bros. Pictures