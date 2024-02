Tim Burton rifarà Attack of the 50 Foot Woman

News Cinema

Il regista, che pare vivere una seconda giovinezza artistica, torna all'amore per i b-movie degli anni Cinquanta con il remake di questo cult movie che verrà sceneggiato da un nome davvero sorprendente

Dopo anni in cui sembrava che il suo talento fosse appannato, e la sua originalità svanita, Tim Burton sembra stare vivendo una nuova giovinezza artistica.

Messa alle spalle per la seconda volta nella sua carriera, dopo quella degli inizi, la sua collaborazione con la Disney, Burton ha trovato nella serie Netflix Mercoledì un nuovo slancio, oltre che un grandissimo successo, e una nuova attrice feticcio: la protagonista della serie Jenna Ortega sarà infatti anche quella di Beetlejuice Beetlejuice, il sequel di Beetlejuice di cui proprio ieri è stato mostrato il primo poster e annunciata una data d'uscita - quella del 6 settembre - che lascia ipotizzare un passaggio del film alla Mostra del Cinema di Venezia.

Senza contare che oramai da un anno, Burton ha trovato un nuovo amore in Monica Bellucci: un amore che pare rendere felicissimi entrambi, oltre che i fotografi che impazziscono quando i due sfilano assieme mano nella mano sui tappeti rossi di tutto il mondo.

Non soprende quindi che arrivi già ora l'annuncio di un nuovo, prossimo progetto di questo regista davvero unico, e che ancora una volta questo progetto sia vicino alle passioni e ai temi che Burton ha affrontato e portato avanti nella prima fase della sua carriera.

Da sempre, dichiaratamente, grande amante di B-Movie di fantascienza degli anni Cinquanta, come dimostrano film bellissimi come Ed Wood e Mars Attacks!, Burton ha trovato con la Warner l'accordo che lo porterà a dirigere il remake di uno dei film simbolo di quella stagione di cinema americano così libera, fantasiosa, ingenua e coraggiosa: quell'Attack of the 50 Foot Woman diretto nel 1958 da Nathan Juran (sotto lo pseudonimo di Nathan Hertz) che vedeva Allison Hayes nei panni di una casalinga infelice che incontra un UFO e che, colpita da un misterioso raggio alieno, cresce fino a diventare alta 15 metri, sfruttando poi queste sue gigantesche dimensioni per vendicarsi del marito fedifrago e della sua amante.





Un ulteriore elemento di grande interesse riguardo questo remake è il fatto che a scrivere il copione sarà Gillian Flynn la scrittice e sceneggiatrice di L'amore bugiardo, le cui opere letterarie hanno anche ispirato film come Dark Places - Nei luoghi oscuri e serie come Sharp Objects.

Facile immaginare che, complice anche la scrittura di Flynn, e considerata l'aria dei tempi, la storia di questo nuovo Attack of the 50 Foot Woman sarà declinata in chiave femminista, oltre che contemporanea, e che i toni dark dell'autrice troveranno nello stile inconfondibile di Burton un complemento davvero interessante. E viceversa.

In attesa di saperne di più, e magari dell'annuncio di una nuova collaborazione di Burton con Jenna Ortega (che di certo, nella realtà, non è una gigantessa), l'invito è quello di fruttare i due mesi che ancora mancano alla sua chiusura, e di non perdere l'occasione per andare al Museo del Cinema di Torino a visitare la bellissima mostra The World of Tim Burton, dedicata al genio visionario di questo amatissimo regista.