Thor: Love and Thunder, Natalie Portman sul metodo di lavoro di Taika Waititi

Abituata a prepararsi molto per un ruolo, Natalie Portman è rimasta spiazzata dal metodo di lavoro del regista e attore Taika Waititi su Thor: Love and Thunder: il brivido dell'improvvisazione!

Il 6 luglio sarà al cinema Thor: Love and Thunder, dove Chris Hemsworth ritrova la sua Jane questa volta in versione Mighty Thor, interpretata ancora da Natalie Portman. Convinta dal regista (e attore) Taika Waititi a tornare in una rilettura del suo personaggio, in chiave più scanzonata ed esagerata, Natalie ha capito presto cosa significasse lavorare con Waititi. L'ha raccontato a Variety. Leggi anche Thor: Love and Thunder, come Natalie Portman è stata convinta da Taika Waititi

Natalie Portman e l'improvvisazione in Thor: Love and Thunder

Natalie Portman aveva interpretato Jane Foster in Thor e Thor: The Dark World, ma non era apparsa in Thor: Ragnarok, quindi non aveva mai lavorato prima con il regista e attore premio Oscar Taika Waititi, un personaggio parecchio fuori dagli schemi. Tornando nel Marvel Cinematic Universe con una Jane Foster più supereroica in veste Mighty Thor, in Thor: Love and Thunder, Natalie ha capito presto che lo stile di Waititi le richiedeva una sfida che andava oltre gli allenamenti fisici. Una sfida all'insegna dell'autoironia e della voglia di divertirsi, come ha spiegato a Variety:

C'è un copione, ma quasi tutti i giorni preferisce buttarlo via del tutto e tirar fuori idee sul momento. È un modo davvero forte di lavorare su un film di questo tipo. All'inizio faceva un po' paura, perché mi dicevo: non riuscirò mai a prepararmi! Non riuscirò a fare un lavoro decente! Poi ho imparato a godermela.