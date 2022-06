Thor: Love and Thunder, come Natalie Portman è stata convinta da Taika Waititi

News Cinema

Natalie Portman aveva saltato Thor: Ragnarok, ma torna da grande coprotagonista in Thor: Love and Thunder. Il regista (e attore) Taika Waititi ha raccontato come l'abbia convinta...

Tra meno di un mese, il 6 luglio, sarà nelle nostre sale Thor: Love and Thunder, il Thor 4 che rivede in azione non solo Chris Hemsworth nei panni del figlio di Odino, ma anche Natalie Portman, con un rilancio potente del suo personaggio: da Jane Foster a Mighty Thor! È questa una delle ragioni che hanno richiamato in gioco l'attrice, che aveva saltato Thor: Ragnarok? Ce ne parla il regista (nonché attore) Taika Waititi... Leggi anche Thor: Love and Thunder: un nuovo divertente trailer sulla formazione del team Thor

Thor Love and Thunder: perché Natalie Portman ha accettato di tornare

"Per i soldi!" Scusate, anticipiamo la scontata battuta che accompagna questo genere di notizie. Siamo anche in tema di umorismo, perché è proprio lo spiritoso Taika Waititi, scatenato regista di Thor: Love and Thunder, a raccontare a Fandango All Access come mai Natalie Portman abbia deciso di riprendere il suo ruolo di Jane Foster nella saga di Thor, dopo essersi tenuta alla larga dalla Marvel e aver saltato Thor: Ragnarok (sempre diretto da Waititi). Sì, chiaramente la possibilità di diventare Mighty Thor ha avuto un'enorme importanza. Waititi, che nella saga peraltro interpreta in performance capture Korg, ci spiega:

Sono andato a casa sua, mi ha offerto un bicchier d'acqua. Secondo me quello che abbiamo fatto con Ragnarok è stato rendere interessanti questi film anche per altri attori, tipo Christian Bale [Gorr il Macellatore di Dei in Love and Thunder, ndr] l'ha visto e mi ha detto: "Voglio fare qualcosa di divertente" ed è venuto, voleva partecipare. E anche Natalie... forse voleva solo assicurarsi che... non so nemmeno come dirlo... il suo personaggio nei primi film non è forse il personaggio femminile più entusiasmante che puoi trovare in questi film... Le ho dovuto parlare del fatto che volevo cambiare il personaggio, proprio come avevo cambiato quello di Thor per Ragnarok, per darle più possibilità di essere avventurosa e buffa, perché Natalie è una persona con un grande senso dell'umorismo. E a volte queste cose... non so, quando si parla di personaggi nei film, non ci si concentra molto su quest'aspetto.