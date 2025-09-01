Thor 5, Chris Hemsworth dal set di Avengers: Doomsday commenta le indiscrezioni

News Cinema

Impegnato sul set di Avengers: Doomsday, Chris Hemsworth ha risposto alla BBC sulle possibilità del vociferato Thor 5, un nuovo assolo nel Marvel Cinematic Universe senza la regia di Taika Waititi.

Che ne sarà di Thor dopo Avengers: Doomsday, che i fratelli Russo stanno girando in questo periodo? Chris Hemsworth si è già dovuto scusare, per alcune sue parole che hanno generato tragici equivoci, però non aveva ancora risposto sul vociferato progetto di Thor 5, che sempre secondo pure voci non sarà diretto da Taika Waititi, ammesso che si realizzi. Intervistato dalla BBC, Chris ci ha indirettamente aggiornato sullo stato dei lavori di Avengers: Doomsday, ma ha avuto parole anche per il film che dovrebbe rivedere un altro assolo del suo dio norreno. Leggi anche Avengers: Doomsday, Chris Hemsworth rassicura i fan sull’uscita di scena di Thor: “È stato frainteso”

Chris Hemsworth non ha certezze riguardo al futuro di Thor

L'ultima volta abbiamo visto un assolo del Thor di Chris Hemsworth in Thor: Love and Thunder (2022) di Taika Waititi, quando sembrava che il Marvel Cinematic Universe potesse rivedere le stelle, dopo il brusco stop pandemico: i 250 milioni di dollari di budget indicati da Variety si tradussero in un incasso mondiale da oltre 760 (fonte Boxofficemojo), perciò ci fu un utile indiscutibile, che invece negli ultimi mesi viene messo in dubbio dagli osservatori dei lavori Marvel Studios. Anche alla luce dei risultati deludenti di Captain America: Brave New World e Thunderbolts*, con I Fantastici 4: Gli inizi che è arrivato ai 506 milioni solo nell'ultimo weekend e con una certa fatica, si punta molto su Avengers: Doomsday. Pare che siano in corso riscritture in corso d'opera dell'ultracorale lungometraggio, tanto che la risposta di Hemsworth sul futuro di Thor tiene paradossalmente in conto anche questo fattore!

Non lo so. Vedremo dove andrà Avengers: Doomsday, stiamo ancora scoprendo tutto proprio mentre parliamo, cercando di capire dove ciascuno di questi personaggi finirà. Quando ci salutammo con l'ultimo film [Chris parla di Avengers: Endgame, ndr], non sapevamo se avremmo rifatto una cosa del genere, ma eccoci qui. C'è gente della vecchia squadra, come me, poi sono arrivati un sacco di nuovi acquisti.