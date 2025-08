News Cinema

Chris Hemsworth ha tranquillizzato i fan che credevano di dover salutare Thor dopo Avengers: Doomsday: tutto a causa di un fraintendimento.

Chris Hemsworth ha ritrattato uno degli indizi diventati virali sul web che riguarderebbe il destino di Thor in Avengers: Doomsday. Inserito nel film corale tra i primissimi, il dio del tuono tornerà ancora una volta sullo schermo dopo aver intrattenuto il pubblico con la sua ultima avventura in Thor: Love and Thunder. Hemsworth è uno dei pochissimi attori degli originali Vendicatori ad apparire ancora una volta in un progetto corale dedicato agli Avengers e il suo Thor dovrà ancora una volta contrastare una potente minaccia, unendo le forze con altri eroi. Ma, di recente, è stato proprio l’attore a smentire una teoria diventata virale dopo che un breve video di Avengers: Doomsday è stato diffuso sul web.

Avengers: Doomsday, Chris Hemsworth rassicura i fan sull’uscita di scena di Thor: “È stato frainteso”

Un breve video condiviso sui socia da Chris Hemsworth aveva suggerito un indizio a quanto pare sbagliato. In molti hanno mal interpretato le parole dell’attore, che avrebbe suggerito un ultimo ritorno per il suo Thor prima di calare il sipario. L’idea che Avengers: Doomsday rappresentasse l’ultimo film per il dio del tuono ha terrorizzato i suoi fan e, a distanza di qualche mese, è stato Chris Hemsworth a chiarire le cose. Intervistato da The Hollywood Reporter, l’attore ha ammesso che non era sua intenzione far credere ai fan che stesse dicendo addio a Thor:

Non era certo nelle mie intenzioni. A dire il vero, il mio team dei social media ha assemblato un po' di materiale e ha detto: "Oh, potrebbe essere fantastico. Pubblicheremo qualcosa e ringrazieremo i fan". E io ho risposto: "Sì, fantastico. È stato fantastico". Così l'abbiamo scritto insieme, e poi sono andato a fare qualcos'altro. Ma poi alcune persone mi hanno chiesto spiegazioni, e qualcuno del mio team ha detto: "Ugh, abbiamo dato un'impressione sbagliata". (Ride). Non abbiamo gestito gli effetti collaterali, non credevamo ce ne fosse bisogno, ma è stato in giro per un po’. Stavo già iniziando un altro capitolo di questo personaggio, questo viaggio è stata la parte più importante della mia carriera. quindi il video è stato un momento di gratitudine e niente più. Ma è stato sicuramente frainteso e percepito in modo diverso da quello che doveva essere.

Chris Hemsworth è uno dei numerosi attori Marvel riportati sul set di Avengers: Doomsday, le cui riprese sono attualmente in corso con la regia dei fratelli Russo. In ogni caso un’altra voce di corridoio che riguarda il suo Thor lo vedrebbe occupare un ruolo di spicco nel prossimo film corale che introdurrà il Dottor Destino di Robert Downey Jr.