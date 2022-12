The Whale: un nuovo trailer ufficiale del film di Darren Aronofsky

News Cinema

Il film interpretato da un sorprendente Brendan Fraser, che si è appena aggiudicato una nomination ai Golden Globe, in attesa di quella all'Oscar che appare scontata, arriverà nei cinema italiani il 2 marzo. Ecco il nuovo trailer ufficiale di The Whale.

Come era ampiamente prevedibile, Brendan Fraser si è aggiudicato una nomination come miglior attore in un film drammatico ai Golden Globes. Scontata dovrebbe essere anche quella all'Oscar, e non senza meriti. Perché quella che offre in The Whale, il film di Darren Aronofsky che è stato presentato in concorso al Festival di Venezia 2022, e che negli Stati Uniti debutterà il 21 dicembre, è davvero un'interpretazione intensa, e commovente.

La storia del film, sceneggiata da Samuel D. Hunter a partire dalla sua omonima opera teatrale, è quella di un uomo che, a causa dei dolori della vita, si è lasciato andare, è diventato un grande obeso e vive isolato e solitario nella sua casa, accudito solo da un'amica infermiera. Ma un giorno quest'uomo, sentendosi vicino alla fine della vita, decide di riallacciare i rapporti con una figlia diventata adolescente e cresciuta lontano da lui, in cerca di un'ultima occasione di riscatto.

Per vedere The Whale in Italia dovremo attendere fino al 2 marzo del 2023, data fissata per l'uscita dal distributore I Wonder Pictures. Questo, nel frattempo, è un nuovo trailer ufficiale del film, nel quale si scopre di più, rispetto al trailer precedente, sulla trama e sui toni di The Whale.